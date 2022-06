Limitan venta de agua purificada en Tamaulipas, por crisis en Nuevo León

Tiendas comerciales del sur de Tamaulipas comienzan a limitar la venta de agua purificada, limitando los apoyos para los habitantes del estado de Nuevo León, quienes viven una severa crisis por la escasez del agua.

El empresario Gilberto Gallegos indicó que se ha vuelto complicado para quienes buscan dar una ayuda a los regiomontanos debido a que algunos negocios ya limitan las compras.

"Muchos empresarios se han topado que en algunos supermercados no los dejaron llevar más de dos artículos, es decir, si yo quiero comprar seis planchas de agua de 600 mililitros, no lograré hacerlo porque están bien limitados y al preguntar me dicen que es por la problemática que existe en el estado vecino de Nuevo León", expresó.

Hizo hincapié que ante esta situación, los empresarios buscan otras estrategias para poder adquirir el vital líquido que posteriormente será entregado a las familias más necesitadas, pues desde la semana pasada comenzaron a abrirse un centro de acopio en Tampico y Ciudad Madero para ayudar a la entidad vecina.

"Hasta el momento la única preocupación es que nos puedan impedir comprar toda la cantidad en código para las aguas embotelladas", aseveró.

Cabe mencionar que apenas este sábado 25 de julio, el gobernador de dicha entidad, Samuel García manifestó su molestia de que ningún Estado ayude a Nuevo León en estos momentos críticos que el estado vive por la falta de agua asegurando que ni siquiera les envían ni una despensa.

“Ahorita que estamos en crisis no mandan una chingada despensa. No levanta la mano nadie. ¿Y les digo algo? No los ocupamos, porque aquí sí sacamos debajo de las piedras el agua, el dinero y el orgullo".

"¡No ocupamos de nadie los neoloneses! Si somos los que más lana producimos, los que más pagamos impuestos”, expresó molesto el mandatario, reiterando que Nuevo León ha ayudado a quienes lo requieren ante otros desastres naturales.

Exhortan a apoyar a Nuevo León

El altruista empresario comentó que se continúa invitando a todas las familias de la zona sur de Tamaulipas para que se sumen a la noble causa de donar agua a los vecinos del estado de Nuevo León, quienes en algunos municipios como Juárez, Guadalupe y San Nicolás han señalado llevar semanas sin servicio de agua potable.

"Yo creo que estamos en un tiempo de apoyar y de ser muy amigos los regios", citó. Así es como se ha limitado la venta de agua purificada en sur de Tamaulipas por la crisis y la escasez que se vive en Nuevo León.

Nota publicada en El Sol de Tampico