Gobernador de Durango da positivo a Covid-19

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, confirmó que dio positivo a la prueba Covid-19, lo hizo saber a través de su cuenta de Twitter en la que señaló que constantemente se practica pruebas debido a la serie de giras que realiza por la entidad.

“Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación”, se lee en el mensaje que de inmediato fue compartido y al cual le siguieron mensajes de aliento por parte de su equipo de trabajo.

Cabe recordar que hace apenas unos días, el titular de la Secretaría del Bienestar en Durango, Jaime Rivas Loaiza, dio a conocer que había dado positivo a la prueba del Covid-19 por lo que se aislaría hasta recuperarse completamente, de ahí que con el anuncio del gobernador, serán dos funcionarios del gobierno de Durango contagiados.

Hasta el 17 de julio, se habían contabilizado 48 alcaldes y siete gobernadores infectados por el SARS-CoV-2 y Aispuro Torres se suma a esta lista. Y es que el pasado 16 de julio se dio a conocer que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio a conocer que había dado positivo a la prueba del Covid-19 y a este se le suman Jaime Bonilla de Baja California; Héctor Astudillo de Guerrero; Francisco Rodríguez Servién de Querétaro; así como Omar Fayad de Hidalgo.

Hace unos instantes me informaron que di positivo, razón por la que estaré en aislamiento, pero continuaré trabajando desde casa. Confío en Dios mi pronta recuperación. — José R. Aispuro T. (@AispuroDurango) July 28, 2020