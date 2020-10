Estadio Héctor Espino será escuela para futuros beisbolistas: AMLO

El estadio “Héctor Espino”, en Hermosillo, se convertirá en una escuela para futuros beisbolistas, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, y así evitar que se construya una plaza comercial en dicho lugar.

“El estadio Héctor Espino se le compró al gobierno del estado para que también el estado pudiera tener recursos por la crisis que se está atravesando para sus necesidades y además, para no convertir en este espacio en plaza comercial; no tengo nada en contra de las plazas comerciales, pero es muy importante impulsar el deporte”, señaló.

Asimismo, aseguró que lo mismo se buscará implementar en Ciudad Obregón, donde se adquirirá el estadio “Tomás Oroz Gaytán”, de dicha ciudad para que haya una escuela para la Formación Técnica en Educación Física, Deportiva y Escuela para Beisbol.

“Vamos a tener cinco escuelas en todo el país, una en Campeche, una en Veracruz, en Texcoco y dos en Sonora. Se va a hacer la selección de los jóvenes y además de recibir hospedaje y alimentación, van a estar becados, lo que deseo es que antes de que se concluya el gobierno salga la primera generación y si ahora tenemos muchos buenos peloteros en grandes ligas, vamos a tener muchos más, por eso tomamos la decisión de quedarnos con los dos estadios”, dijo.

El mandatario nacional apuntó que la decisión de adquirir el estadio Héctor Espino fue antes de la pandemia provocada por el Covid-19, a fin de convertir un espacio para el ejercicio y práctica del deporte, como el beisbol.

“Aquí en Hermosillo tenemos contemplado funcione una escuela para la formación de jóvenes beisbolistas, van a ser escuelas que van a tener dos propósitos: van a estudiar los jóvenes terminando la secundaria, becados, van a estudiar una carrera técnica relacionada con el deporte y estará acreditada en la Secretaría de Educación Pública de tres años y contarán con dormitorios”, indicó.

López Obrador expresó que hay quienes no están de acuerdo con el proyecto de convertir los estadios en escuelas para estudiantes de beisbol, por lo que invitó a sus opositores a resolver las distintas indiferencias.

“Hay quienes no están muy de acuerdo con este proyecto y lo cuestionan, lo critican, antes callaban como momia ante lo que hacía el gobierno, ahora no, ahora gritan, pero la transformación va adelante. Para nuestros opositores los vamos a respetar siempre, que no va a haber represión porque no somos iguales, ya vienen las selecciones y podemos resolver nuestras indiferencias”, dijo.

“En este beisbol jugaba quien ha bateado más en México, Héctor Espino, no hay otro bateador con más facilidad para macanear, nadie más que Héctor Espino y de aquí de Sonora el mejor pitcher de toda la historia del beisbol en México y Estados Unidos", comentó.

Por último, aseguró que visitará nuevamente Sonora el 15 de diciembre y a la vez agradeció a la gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano por sus atenciones y apoyo.