Multas y sin servicio médico a quien no siga medidas sanitarías en Tamiahua, Veracruz

El municipio de Tamiahua, Veracruz, multarán a personas que no sigan las medidas sanitarias para prevenir el Covid-19 y automáticamente renuncian al servicio médico, así como al servicio de ambulancia.

La alcaldesa Citlali Medellin señaló que se ejercerán sanciones económicas que van de 259 a 500 días de salario mínimo y quien viole estas medidas renuncia de forma voluntaria al servicio médico, así como el servicio de ambulancia.

➡️Decretan toque de queda en Tapalpa, Jalisco contra Covid-19

Detalló que la persona que no tenga cubrebocas en espacios públicos o comerciales se le sancionará con 500 pesos, también quien no lo use a bordo del transporte público.

La persona que realice eventos sociales, religiosos o deportivos donde haya aglomeración de personas debe pagar $12 mil pesos; además, quien no siga los protocolos en cuanto a decesos por Covid-19 son $20 mil pesos.

Los establecimientos comerciales que no sigan los protocolos sanitarios se multarán con cinco mil pesos, también a los prestadores de servicio que violen las medidas restrictivas.

Finalmente, las unidades foráneas que circulen sin previa autorización serán acreedoras de una multa de cinco mil pesos; si se sobrepone la placa de circulación para introducir personas de otros municipios 10 mil pesos.