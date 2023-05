No volveré a ver a mi hijo jamás: Ceci Flores sobre restos hallados en carretera

Luego de cuatro años en busca de su hijo, Ceci Flores, líder del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, cree haber encontrado sus restos en un predio ubicado en la carretera entre Hermosillo y Bahía de Kino.

“Aquí se acabó la espera de que mi hijo tocara a mi puerta y volviera a casa, y empieza el verdadero dolor de no volver a ver a mi hijo jamás y solamente tener que tocar la puerta de un ataúd para volver a verlo”, mencionó la activista a través de un mensaje en Twitter.

Después de 4 años desaparecido seguía imaginando que tocarías la puerta y me darías un abrazo.



Hijo: estoy segura qué un día te voy a volver a ver, te daré los abrazos pendientes y te enseñaré lo que hice por dejar un país más bonito y con menos dolor. pic.twitter.com/g08XxbMPjR — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 5, 2023

La activista relató que recibió una llamada anónima, donde la persona pareciera ser partícipe de su desaparición, pues la cantidad de detalles que le reportaron dieron a entender que se trata de su hijo, quien desapareció el 4 de mayo de 2019.

De tal manera, se trasladó a un terreno cercano a la carretera entre Hermosillo y Bahía de Kino, donde ya había estado meses antes realizando una búsqueda, aunque en aquella ocasión no encontró nada, por lo que espera los resultados para determinar si los restos hallados se tratan de su hijo.

“Me dio específicamente muchos detalles, los cuales coinciden con la desaparición de mi hijo, ya me habían hablado de ese lugar; también me habían dicho que mi hijo no pasa de la 36, que estaba muy cerca de mí, muy cerca de Kino, que iba a ser muy notorio porque había quedado cerca de la carretera y todas esas coincidencias nos dan a entender que es mi hijo”, dijo.

En ese sentido, mencionó que están a la espera de los resultados de las pruebas de ADN que emita la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), los cuales no deberían tardar más de una semana.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora informó que durante la búsqueda la activista fue acompañada por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), mientras que los restos óseos encontrados serán evaluados por personal de Servicios Periciales, mediante pruebas comparativas en laboratorio.

Publicado originalmente en El Sol de Hermosillo