Alistan órdenes de aprehensión por asesinatos de Lourdes Maldonado y Margarito Martínez

Dentro de "poco tiempo" se instruirán las primeras órdenes de aprehensión por los asesinatos de los periodistas bajacalifornianos Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, así lo informó Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

En la rueda de prensa matutina desde el palacio federal, el funcionario dijo que hay "avances importantes" de las investigaciones derivadas de estos hechos, en los que en ambos homicidios han identificado el modus operandi de quienes lo hicieron, así como de la mecánica de los hechos, sin embargo, manifestó que por la relevancia e impacto de estos incidentes, no se ventilarán detalles que permitan advertir a los que cometieron estos crímenes.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana | Captura de pantalla

"Se han hecho todas las indagatorias técnicas y jurídicas necesarias para poder ya judicializar estos casos, se espera que en muy poco tiempo se puedan generar las primeras órdenes de aprehensión".

De igual manera, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que no habrá impunidad ante este tipo de delitos y que en su gobierno no existen "acuerdos" entre los delincuentes y los gobiernos locales y el federal.

“Puede ser que hagan sus acuerdos o enjuagues, pero nosotros no respetamos nada de eso. Es avisar ya no se usa el enviar telegramas, pero es decirles (que) ya no hay impunidad”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El pasado 23 de enero la periodista Lourdes Maldonado López murió en Tijuana, Baja California, tras ser asesinada en el exterior de su hogar, mientras que el fotógrafo Margarito Martínez también fue ejecutado el 17 de enero en las afueras de su vivienda.

Publicado originalmente en La Voz de la Frontera