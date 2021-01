Aumentan contagios de Covid en caravana migrante

De acuerdo con un nuevo reporte del Ministerio de Salud de Guatemala, ya son 49 los migrantes en la caravana migrante que intenta llegar a México, que han dado positivo a Covid-19. Apenas el pasado domingo, el dato oficial era de 21 contagios.

El informe, compartido al gobierno mexicano, advierte que los migrantes están siendo engañados con pruebas falsas de Covid-19 que son vendidas por 200 pesos. “Han sido engañados en Honduras, hay una oficina aquí a la par -de la frontera- que está generando pruebas falsas de antígeno”, afirma el documento.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

El mayor grupo de migrantes hondureños sigue en Chiquimula, Guatemala, y se niega a retroceder a su país, mientras las autoridades mantienen el bloqueo para que no puedan avanzar hacia México y de ahí a Estados Unidos.

Las autoridades guatemaltecas destacan que todos los migrantes que han dado positivo a Covid-19 fueron trasladados a los Centros de Bienestar Respiratorio cercanos para que guarden la cuarentena respectiva, por lo que no serán enviados a Honduras hasta que no terminen dicho periodo preventivo. Advierten que por las condiciones en las que viajan, los migrantes no han cumplido a cabalidad con las medidas de prevención como el uso de mascarilla en todo momento, el lavado de manos constantes y el distanciamiento social, por lo que el número de enfermos podría crecer en las siguientes horas.

Mientras tanto, en México efectivos de la Guardia Nacional lograron rescatar a 128 migrantes centroamericanos que eran transportados en un tráiler sobre la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque, Veracruz. El conductor fue detenido. La unidad fue detectada en la caseta de cobro del puente Coatzacoalcos Dos "Antonio Dovalí Jaime”. Al abrir la caja se encontraron a decenas de migrantes, entre ellos, siete menores de edad con deshidratación.