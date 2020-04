San Pedro Garza García activa “fase 4” por Covid-19 e instala retenes en los accesos

En el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, se declaró la “fase 4” contra el Covid-19, aun cuando no esta etapa no está contemplada en la OMS ni por el gobierno federal o estatal, por lo que se instalaron retenes en los accesos a la municipalidad.

En ellos, personal de Seguridad Pública local interroga a los automovilistas y se les checa la temperatura. Se les pregunta acerca de su visita a la localidad y si no es esencial se les invita a regresar a casa o bien tomar otra ruta alterna si va de paso.

Por lo menos en ocho accesos o salidas del municipio se colocaron barreras o retenes por parte de elementos de Seguridad Pública local quienes interrogaron a los automovilistas acerca de su llegada o circulación.

Además se les checa la temperatura y también se les pregunta si tienen algunos síntomas probables del contagio.

El municipio de San Pedro Garza García se inventa una Fase 4, pero no, continua en Fase 3, para evitar que se confundan les dejo información de la OMS de cuales son las fases de una pandemia como la de COVID19 que tenemos ahora en México. pic.twitter.com/30V0MQlBxU — Alejandro Velázquez #𝓠𝓾𝓮𝓭𝓪𝓽𝓮𝓔𝓷𝓒𝓪𝓼𝓪 (@lapalejandro) 24 de abril de 2020

Desde las 7:00 horas se instalaron los agentes en una acción que provocó molestia en los automovilistas que formaron algunas filas pese a no haber el tránsito acostumbrado.

A quienes no tienen una actividad esencial se les invita a regresar a casa o en todo caso a los que señalaban que estaban de paso, se les pedía que buscaran otras salidas alternas.

También se recomendó a quienes no lo utilizaban, que portaron el cubrebocas.

En el operativo participan unos 300 elementos entre agentes de tránsito, policías locales y cadetes.

Las barreras se instalaron en cruceros como el Bulevar Díaz Ordaz y Corregidora, en Lázaro Cárdenas, Santa Bárbara y Morones Prieto; en las entradas de Monterrey, por la Avenida Aarón Sáenz y el Circuito La Unidad y en Alfonso Reyes y Jiménez, en el interior de la localidad.

Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública municipal, dijo que los filtros estarán las 24 horas y rechazó que se prohíba la libre circulación. No estamos por arriba de la Constitución, comentó.

La intención es conminar a que no entren ni salgan si no van a alguna actividad esencial, así como a que tomen una ruta alternativa si no son residentes o no realizan alguna actividad prioritaria.

El funcionario señaló que se deja circular a quien tiene una actividad esencial, pero en los casos que se advierta que no es así, lo vamos a conminar a que se resguarde en casa.

En la revisión que también es aleatoria se pide documentos de circulación del vehículo pero ninguno otro que demuestre su trabajo esencial y, si el conductor es residente, se le pide que muestre su credencial de elector.

Sin embargo, en el acceso del túnel de la Loma Larga un par de personas fueron invitadas a regresar a Monterrey tras no convencer con sus respuestas a los agentes.