No más corrupción; es hora de un cambio verdadero: Marina

Como una mujer comprometida, con los pies en la tierra, Marina Vitela se describe a sí misma, con su característica sonrisa la candidata a la gubernatura de Durango por la coalición Justos Hacemos Historia, dejó claro que está convencida de sus ideales los cuales ayudarán a terminar con la corrupción.

¿Quién es Marina Vitela?

Soy una mujer fuerte y decidida a impulsar la construcción de un cambio verdadero para Durango.

Agregó que es una mujer convencida de sus ideales y determinada a trabajar por el estado y todas sus regiones, “sin aprovecharme de nada ni de nadie, sin favoritismos. Soy una mujer comprometida, con los pies en la tierra y decidida a sumar mi esfuerzo por consolidar la cuarta transformación, con todos los beneficios por y para las familias duranguenses”.

¿Por qué deseas ser gobernadora?

Durango se encuentra en terapia intensiva, sin empleos, sin obras y con un enojo social legítimo, porque las familias viven un severo retroceso. Es urgente que de la mano de los duranguenses, con sinceridad y armonía social, hagamos una operación a fondo para rescatarlo de este mal gobierno.

Los ciudadanos están desilusionados por las mentiras, por la corrupción. Durango está estancado y sin oportunidades. Por eso vamos a trabajar para erradicar la corrupción. Es hora de un cambio verdadero.

Uno de los ejes principales de Marina ha sido la familia. ¿Qué harás en este tema?

En primer lugar, no mentir, no robar y no traicionar a los duranguenses. Y trabajar con determinación por construir el cambio verdadero que anhelan las familias duranguenses, con un gobierno justo, honesto y humanista, que genere bienestar y se una a los esfuerzos del Gobierno federal que está impulsando la transformación con becas, apoyos a los campesinos, acciones a favor de las familias y obras que generen competitividad y oportunidades de empleo.

¿Qué tan difícil es para una mujer estar en política?

En este momento hizo una pausa y tras unos segundos respondió, “el instinto de supervivencia y el sentido común es lo que me ha ayudado a orientar mis esfuerzos en la vida para superarme. Me considero una mujer sin barreras cuyas metas, triunfos y peldaños los he alcanzado a través de luchar sin descanso”.

Recodó como su vida ha estado llena de desafíos, mismos que “hasta hoy, son mis más grandes aprendizajes”.

Y es que para poder estudiar, Marina caminaba más de una hora para llegar a la escuela; incluso, recorría callejones obscuros, de noche y sola, “todo ello, hoy, se convierten en mis más grandes herramientas para no darme por vencida en nada y por nada. Hubo momentos en los que me tocó analizar, revisar y discutir temas de gran relevancia para el país con caballeros, y por supuesto que con argumentos defendimos nuestras posturas”.

Para finalizar Marina, como la mayoría de los duranguenses la conocen, dijo estar preparada para en esta campaña tocar cada puerta de Durango en busca de la esperanza para el estado.





Nota publicada originalmente en El Sol de Durango