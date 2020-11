AMLO batea a la Alianza Federalista

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista, pues dice, le han faltado el respeto a la investidura presidencial y buscan utilizar el tema del presupuesto como politequería.

"¿Quieren tratar sus asuntos? Con el secretario de Hacienda, que tiene instrucciones de atenderlos, los ha atendido siempre, la secretaria de Gobernación, pero yo creo que se debe de respetar la investidura presidencial", señaló el jefe del Ejecutivo ayer en su conferencia mañanera luego de que el lunes, los gobernadores hicieran pública una carta en la que piden al gobierno federal otorgar en 2021 el mismo presupuesto que el ejercicio anterior en términos reales.

López Obrador reiteró que la Alianza Federalista utiliza el tema de los recursos federales para los estados como un asunto electoral.

"Sorprenden a algunos pensando que nosotros estamos quitándoles sus participaciones y no es así. Seguir insistiendo en eso no les convenía porque no hay ninguna razón. Qué cada quien actúe conforme a la Constitución, que no haya exabruptos", detalló el mandatario.

En respuesta, los 10 gobernadores de la alianza hicieron pública una nueva misiva para el Presidente en la que señalas que no son opositores al gobierno federal y dejaron clara su postura para trabajar juntos por un México más justo para todos, además de que buscan un presupuesto 2021 más eficiente y justo y no esperan menos que el de este año.

Además, los aliancistas, a través de su cuenta de Twitter, llamaron a López Obrador a dejar de dividir a los mexicanos.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo , señaló que en los dos años de la actual administración federal su estado recibió 22 mil millones de pesos menos en comparación con los dos primeros años del gobierno anterior y que de diciembre de 2018 a la fecha no se haya ejecutado ninguna obra federal importante en la entidad.

“Menos obra pública significa menos progreso y menos empleo para las familias”, dijo el mandatario.

Por su parte, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, dijo que la Alianza Federalista no tiene intenciones separatistas pero que es inaceptable una reducción de los recursos públicos para los estados. “Ya en 2019, 2020 y ahora el próximo año tendremos menos... si el presupuesto disminuye veremos consecuencias inmediatas en carreteras, apoyo al campo, en la seguridad y en la salud”.

Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila, mostró su preocupación pues de no lograrse el 4.6 por ciento de crecimiento proyectado, las participaciones federales se verán aún más reducidas.

"La previsión económica no fue la real, para ninguna entidad, como no lo es la que se está previendo para la aprobación en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021”, dijo Riquelme.

También respondió el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfatizó que pese a que ese estado es la segunda entidad federativa que más impuestos recauda (de acuerdo con la Secretaría de Hacienda), el gobierno federal prevé un recorte de hasta siete mil millones de pesos en el PEF 2021.

La Ley de Ingresos contemplada por el gobierno central “es totalmente fantasiosa2, dijo, y por ende van a salir perjudicados estados y municipios”

Con información de Oscar Reyes/El Sol de Irapuato, David Casas/Corresponsal, Tomás Dávalos/El Sol del Centro y Miguel Ángel Campos/Noticias de El Sol de La Laguna