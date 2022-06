Presentan iniciativa para Ley Monse en el Congreso de Veracruz

En el pleno del Congreso local se presentó la iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz, denominada Ley Monse, con la que se busca castigar a quien o quienes encubran a feminicidas y los ayuden a huir.

Se trata de la iniciativa de Decreto que reforma los artículos 26, fracción II, 345 párrafo primero y la fracción II; y deroga la fracción III del artículo 345 del Código Penal, la cual tuvo origen con el feminicidio de Montserrat, registrado en el puerto de Veracruz en abril del 2021 y por el cual señala como el presunto responsable a Marlon “N”, quien en ese entonces era su pareja sentimental.

Tras los hechos, los padres de Marlon fueron detenidos por brindarle ayuda para huir, motivo por el que fueron detenidos en noviembre pasado.

Actualmente el Código Penal local establece en su artículo 345 excepciones en las causas de no incriminación, en especial al encubrimiento por parientes o personas allegadas. Es decir, sí una persona que es familiar hasta en quinto grado, o incluso, si es su amigo, compadre, vecino, o le tiene respeto a un presunto delincuente, pueda ser no incriminada por encubrirlo para que escape.

Incluso se pueden alterar las pruebas para lograr este fin, acto que se pretende evitar con dicha modificación a la ley.

Al subir a tribuna, la legisladora del PRI, Anilú Ingram Vallines evidenció la necesidad de que la ley actual evolucione para que realmente cumpla con otorgar justicia y reparación del daño, no solo a víctimas y familiares de feminicidios, sino también a las víctimas de todos los delitos.

“Como lo hicieron los padres de Marlon, quienes ayudaron a escapar a su hijo, buscado hoy como presunto feminicida de Monse, pero que, de no haber existido la labor de las Brujas del Mar, la sociedad y la Fiscalía, pudieron haber hecho efectivo este artículo y por lo tanto se hubieran visto favorecidos por esta excepción y puestos en libertad. Hace unos meses, la colectiva Las Brujas del Mar, me presentaron una iniciativa que identificaron muy necesaria, para que casos como el de Monse, no navegaran en la impunidad”, abundó.

Destacó que es necesario hacer visible la violencia que sufren las mujeres en Veracruz y en México, pues, de acuerdo con las cifras oficiales, 23 mil 80 mujeres fueron asesinadas de 2015 a abril de 2022, de las cuales 5 mil 829 sus casos han sido investigados como feminicidios, además de que de enero a abril de este año se perpetraron 31 feminicidios en Veracruz; 310 en todo el país.

Gracias por esa gran intervención tan llena de sensibilidad y respeto para presentar la #LeyMonse, @AniluIngram. Gracias por el compromiso y el trabajo, por sumar a tantas personas a una sola causa en favor de las víctimas, sus familiares y el acceso a la justicia 💜 — Las brujas del mar (@brujasdelmar) June 2, 2022

Agradeció a la madre y padre de Monse, por permitir ocupar el nombre de su hija para esta iniciativa, así como a la colectiva Brujas del Mar, de quienes destacó su valentía, compromiso y trabajo, para que el marco legal, permita que la impunidad no sea la tónica en los feminicidios en Veracruz.

Asimismo, recordó que se contó con la colaboración de la Fiscalía General del Estado, así como del Poder Judicial de la Federación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, el Colectivo Solecito, abogadas y mujeres expertas en el tema.

Publicado originalmente en el Diario de Xalapa