Celaya despide a todos sus policías municipales

CELAYA. El gobierno de Celaya, encabezado por el morenista Juan Miguel Ramírez Sánchez, despidió a los 322 elementos de su policía municipal, entre los que destacan 100 que eran de la extinta Policía Federal. Ahora las Fuerzas federales y estatales se harán cargo de la seguridad del municipio.

“El domingo pasado anduve invitando a la gente, tres horas, en el centro de la ciudad, y yo les decía que, qué les parecía una cancha de uso múltiples, y me decían que no querían eso, que para qué querían eso sí no podían salir, nosotros queremos seguridad, y les preguntaba sobre la policía y principalmente no confiaban en los federales”, indicó Ramírez Sánchez, quien gobierna uno de los 10 municipios prioritarios en la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum Pardo.

El alcalde de Celaya dijo que el municipio requiere de 340 elementos de la Guardia Nacional para tareas de seguridad

El alcalde detalló que 63 policías fueron dados de baja el 30 de septiembre, otros 75 estaban bajo contrato hasta el 31 de diciembre y 174 más serían dados de baja el 9 de octubre, a estos últimos dos grupos se les notificó su despido la tarde de ayer. Estos despidos costaron al municipio 30 millones de pesos.

“Es mucho dinero, pero como la gente quiere seguridad, por eso determinamos. Es la primera gran decisión que he tomado”, aseguró el alcalde.

Añadió que las Fuerzas federales, con el apoyo de la Seguridad Pública del Estado, se encargan de la seguridad del municipio, el cual sólo mantendrá a la policía turística.

“Nosotros necesitamos 340 Guardias Nacionales para que sustituyan a los exfederales”, dijo el munícipe, quien detalló que conforme se vayan graduando policías del Instituto de Formación Policial (INFOPOL) irán sustituyendo la presencia de la Guardia Nacional en Celaya.

El teniente coronel de Caballería de la 16 ava Zona Militar, Ramón Carrillo, afirmó que la seguridad en Celaya está garantizada y ratificó el trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno.

“Hay coordinación entre el Ejército, la Guardia Nacional, Seguridad Ciudadana y la Policía del Estado. Se está trabajando con el Gobierno del Estado, hombro con hombro, y se está fortaleciendo la coordinación tanto en Celaya como en todo el Estado de Guanajuato”, precisó en entrevista al concluir la toma de protesta como presidente municipal de Miguel Ramírez Sánchez.