Fue una pelea entre compañeros, dice gobernador de Veracruz sobre asesinato de cineasta Víctor Muro

El gobernador del Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseveró que el asesinato del cineasta Víctor Muro, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en dos viviendas distintas en esta ciudad, fue una riña entre compañeros.

Entrevistado sobre la cancelación del Festival de Cortometrajes que se tenía planeado en la ciudad, el mandatario aseveró que hay condiciones de seguridad en el estado e insistió en que el crimen fue por “una riña”.

El gobernador también criticó a los organizadores por la cancelación del festival y preguntó si "acaso ellos no estaban enterados de que se podían atrever a tanto”.

Sociedad Asesinan en Veracruz a cineasta que participó en Roma, de Alfonso Cuarón; artistas exigen justicia

“Si están cancelando el Festival ese será por otro motivo peo inseguridad no es, estoy explicando la razón; todavía más, estoy seguro que ellos saben de dónde surgió el problema o ¿a poco no estaban enterados de que estos compañeros se iban atrever a tanto? No puede surgir un hecho así de la nada, algo debe estar pasando y espero que la Fiscalía lo aclare”, expuso.

Cuitláhuac García Jiménez manifestó que sí hay garantías de seguridad en Veracruz, por lo que "la población debe estar tranquila" / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El Festival de Cortometraje Veracruzano fue cancelado, tras el asesinato de Víctor Muro Velásquez en Xalapa; el festival se tenía previsto para realizarse del 10 al 13 de octubre, pero sus organizaciones indicaron que se decidió posponer en solidaridad y respeto a su compañero.

Sobre el tema, el mandatario afirmó en que “debe quedar claro que fue una riña entre compañeros, por ello no se puede hablar de inseguridad en la entidad veracruzana".

Policiaca Localizan restos humanos en casa abandonada cerca del Centro Histórico de Xalapa

“Aquí se ha hecho no uno, sino muchos largometrajes, documentales y no ha habido ningún problema (...) El reporte que se dio en la mesa de seguridad es que todo surge de una riña al interior de una casa que ellos rentaban", expresó.

García Jiménez puntualizó que la Fiscalía presentará un reporte relacionado con el tema, y del "cómo es que el presunto responsable intentó ocultar las cosas cercenando a su compañero".

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Aquí en Veracruz hay seguridad y hemos disminuido los homicidios enormemente. Ellos estaban buscando locaciones de casas abandonadas, por eso la Fiscalía dio con el presunto responsable que era parte del equipo, se dedicaban a buscar casas abandonadas para un set de filmación”, comentó.

Cuitláhuac García Jiménez puntualizó que la Fiscalía presentará un reporte relacionado con el tema / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

Finalmente, manifestó que sí hay garantías de seguridad en Veracruz, por lo que "la población debe estar tranquila".





Nota publicada originalmente en Diario de Xalapa