¡Peligro! Bloquean con tráileres incendiados carreteras a Durango

Mazatlán, Sin.- Dos bloqueos impiden esta mañana el libre tránsito por las carreteras libre y de cuota entre Mazatlán y Durango, en los que se han utilizado camiones incendiados para frenar el paso en ambas direcciones, confirmaron las autoridades.

El de la autopista Durango-Mazatlán se encuentra a un kilómetro de la plaza de cobro de Mesillas.

El reporte se generó alrededor de las 9:45 de la mañana de este 14 de septiembre, hecho que fue confirmado por el alcalde de Mazatlán, Édgar González.

"No hay paso hacia Durango, hay paso hacia Culiacán, hay paso hacia Guadalajara, hay certeza para transitar en esas carreteras. No hay manera de pasar por lo pronto a Durango, seguramente se restablece, siempre que hay un bloqueo se restablece rápido y obviamente no ha pasado a mayores, es un bloqueo, nada más", confirmó.

El primer edil agregó que esta información se hace llegar a las asociaciones de hoteles para que ellos informen a sus huéspedes sobre la situación.

Desde la cuenta de X, Capufe también emitió una alerta por el cierre de circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 216 por atención al incidente, por lo que pide tomar precauciones y llamar al 074 para más información.

También se reportaron bloqueos y unidades en llamas cerca de Malpica, por la carretera libre.