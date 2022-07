Muere turista de Nuevo León en playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Elementos del Escuadrón de Salvamento Acuático Mazatlán fueron alertados este jueves por la mañana sobre una persona que se encontraba inconsciente junto a un restaurante en el área de Playa Brujas.

Según se informó en un comunicado de prensa, al acudir al lugar los salvavidas localizaron el cuerpo sin vida de Rubén “N”, de 65 años de edad, originario de Santa Catarina, Nuevo León.

Al lugar también llegaron paramédicos de Protección Civil y de Cruz Roja Mazatlán, quienes de manera conjunta realizaron maniobras de salvamento, pero la persona ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre su defunción. Los bañistas que se encontraban en el lugar fueron los que llamaron al 911 para reportar el hecho.

Los agentes municipales procedieron a resguardar el área de intervención, en espera de los agentes de investigación de la Fiscalía del Estado, para que realizaran las diligencias de ley.

Aún se desconocen las causas de la muerte del turista. Foto: Fausto McConegly 1 El Sol de Mazatlán

Piden tener precaución

En los últimos días, debido a la alta presencia de turistas por las vacaciones de verano, se han incrementado las atenciones a bañistas en las playas de Mazatlán.

Gustavo Espinoza Bastidas, comandante del Escuadrón de Salvamento Acuático, pidió a los visitantes y locales informarse sobre cuáles son las zonas más seguras para meterse a bañar.

Además, los invitó a aprender a identificar los banderines, no introducirse con pantalón ni en estado de ebriedad, tampoco con flotador cuando corre mucho aire y en caso de no saber nadar, mejor no adentrarse mucho al mar.

Mazatlán cuenta con 29 secciones de playa, desde punta Cerritos hasta la Isla de la Piedra, las cuales son vigiladas por el personal del Escuadrón de Salvamento Acuático, que tiene actualmente a 28 elementos activos.