Nicolás Sánchez vislumbra el camino para ser parte de los Dodgers de Los Ángeles

Culiacán, Sin.- Salido de las entrañas de la Liga Culiacán AC, Nicolás Sánchez es un pequeño prodigio que ha captado la atención de los scouts de los Dodgers de Los Ángeles, quienes ya lo consideran un prospecto a seguir. Su talento natural, combinado con su disciplina y pasión por el deporte, lo ha convertido en una de las promesas más jóvenes del béisbol mexicano.

El joven pelotero no solo sueña con llegar a las Grandes Ligas, sino también con representar a México en el escenario más importante del beisbol mundial: la MLB.

Nació con la pelota bajo el brazo

Nicolás apenas tenía dos años cuando sostuvo por primera vez un bat en sus pequeñas manos. Fue en ese momento, casi por instinto, que comenzó a forjarse su vínculo con el Rey de los Deportes. Mientras otros niños de su edad descubren juguetes, él ya conocía la manilla y el sonido de la pelota al chocar contra la madera.

“Todo esto comenzó cuando yo tenía dos años. Me motivé porque me gusta ver jugar a Mookie Betts, jugador de los Dodgers de Los Ángeles. Fue entonces cuando mis padres me inscribieron en la Liga Culiacán AC, y todo empezó desde ahí”, comenta el joven sinaloense.

Desde su ingreso en la categoría Pañalitos de la Liga Culiacán AC, quedó claro que su lugar estaba en el diamante. El entusiasmo y el apoyo de sus padres fueron clave para que Nicolás comenzará a escribir una historia que apunta a los más altos escenarios del béisbol.

“Mi primera experiencia fue a los tres años, jugando con el equipo de Indios. Me sentía muy alegre al estar en el campo, aunque al inicio estaba nervioso”, recuerda Nicolás.

Una promesa internacional

Con solo 10 años, Nicolás ya ha tenido la oportunidad de llevar su talento a escenarios internacionales. Su habilidad en el diamante le ha permitido jugar con equipos en Estados Unidos, donde ha demostrado su valía al conquistar trofeos y anillos de campeón en competencias de gran nivel.

“Se siente muy bien jugar en otro país porque haces nuevos amigos, conoces peloteros de otros lugares y te ayuda mucho en tu formación. Es un nivel duro; los jugadores están muy bien preparados”, dice Nicolás.

Para llegar en óptimas condiciones a cada torneo, Nicolás entrena diariamente durante tres horas, practicando bateo, pitcheo y malla. Su compromiso y dedicación lo han llevado a destacar en cada oportunidad.

El interés de los Dodgers

Uno de los momentos más memorables en la corta pero prometedora carrera de Nicolás ocurrió durante el torneo de Cal Ripken, donde no solo se coronó campeón, sino que también despertó el interés de los scouts de los Dodgers de Los Ángeles.

“Cuando me dijeron que los Dodgers sabían de mí, no lo podía creer. Fue como un sueño hecho realidad, pero también me hizo darme cuenta de que esto apenas empieza”, recuerda con entusiasmo.

Campeonatos y logros

El talento de Nicolás Sánchez no ha pasado desapercibido en el mundo del béisbol infantil. En 2023, se proclamó campeón mundial en la Word Series de Nueva York, representando a México con un desempeño extraordinario. Ese mismo año, en noviembre, brilló en el torneo Perfect Game de Miami, consolidándose como una promesa del deporte.

En 2024, continuó acumulando éxitos. Fue campeón en la Liga Culiacán AC, donde obtuvo los títulos de mejor pitcher y mejor bateador. También destacó en el torneo Solo 9 de Los Mochis, donde alcanzó el cuarto lugar nacional y fue el quinto mejor bateador del país.

En torneos internacionales, sobresalió en los eventos Perfect Game:

Miami (abril): Tercer lugar, con un promedio de bateo de .680 y una victoria como pitcher.

Las Vegas (octubre y noviembre): Campeón en ambos torneos, representando al equipo Grind.

A nivel nacional, sus logros incluyen:

Campeón y MVP en el Torneo Mazatlán Copa Venados.

Campeón del torneo Distrital de Solo 9.

Cuarto lugar en el Nacional de Cd. Obregón, con un bateo de .700 y dos victorias como pitcher.

Cada campeonato y reconocimiento son reflejo del esfuerzo, talento y pasión que definen a Nicolás Sánchez, un niño cuyo nombre ya resuena en el béisbol mexicano. Desde Nueva York hasta Las Vegas, Nicolás no solo sueña con llegar a las Grandes Ligas; también trabaja día a día para lograrlo.