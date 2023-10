Nene de la Rosales en la búsqueda de conquistar Sinaloa con su reguetón

Culiacán, Sin.- Con un estilo urbano y muy fresco llega a la escena musical José Ángel Meza Cázares, mejor conocido en el mundo artístico como El Nene de la Rosales, el joven cantautor culiacanense busca conquistar a todos los sinaloenses con su proyecto musical.

El Nene de la Rosales llega con un proyecto diferente a lo que comúnmente se escucha en Sinaloa, “yo vengo con algo completamente diferente musicalmente hablando, a mí me gustaría romper con esa barrera de que en Sinaloa es puro género del regional mexicano”, comentó el joven cantante en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa.

Foto:Cortesía | El Nene



Su estilo

“Mi proyecto musical es una propuesta urbana, con sonidos de reggaetón y a diferencia mía en este género muchas veces sacan excentricidad, yo traigo un tema muy diferente muy juvenil no estoy buscando sacar esas excentricidades, me gusta más mostrar más una muchacha sencilla de casa, un carro sencillo, locaciones como un mirador más sencillos, juvenil, más fresco, y te digo eso le ha gustado a la gente”, agregó.

Agregó que dentro de la escena musical cuenta con una experiencia de 10 años, incursionando primero en el rock, junto a una banda, para posteriormente tomar la decisión de salirse del grupo y continuar por su cuenta, adoptando el sonido urbano para su proyecto personal que se adecuara a su estilo juvenil.

Foto:Cortesía | El Nene

“Fue un placer”

Ahora el cantante culichi se encuentra promocionando un tema titulado “Fue un placer” una canción que trata de cuando conoces a una persona, te gusta, la tratas pero al final no se da nada, y ahí es cuando dices fue un placer conocerte, “es un tema que se encuentra en todas las plataforma digitales y la verdad le ha mucha gente, le ha gusto tanto el ritmo como la letra y se han identificado con ella, y esa es mi meta que la gente se pueda identificar con mis letras y les llegue a todas personas”, señaló.

Explicó que tema formará parte del que será su tercer disco, el cual llevará el mismo nombre de este sencillo, el que explicó estará conformado por 10 temas todos escritos por él.

Lo próximo

El Nene comentó que será con el tema Fue un placer con el que cerrará este 2023, y adelanto que para arrancar el próximo año ya prepara su siguiente tema el cual se titulara “Travesurita”, una canción la que será parte también de este próximo tercer material discográfico.

La música

Durante la charla el cantante definió la música como una manera de expresar lo que uno siente, ya sea en diferentes situaciones, como en el corazón, en alegría, en tristeza, “la música es una manera de sentir tuya y que al mismo tiempo se puedan identificar con tus letras”.

Para concluir señaló que él se encuentra abierto a cualquier oportunidad hablando de realizar fusiones de géneros musicales, una actividad que está muy de moda, “me gustaría hacer colaboración con Peso Pluma porque me gusta mucho su humildad, me gustaría también con Bad Bonny y solo por mencionar algunos”.

Sus redes sociales

Facebook: El Nene de la Rosales

Instagram: elnenedelarosales_oficial

YouTube: El Nene de la Rosales

