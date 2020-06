Washington "rebautiza" calle frente a Casa Blanca como "Black Lives Matter Plaza"

La alcaldesa de Washington "rebautizó" una calle frente a la Casa Blanca como "Black Lives Matter" e hizo pintar el eslogan en enormes letras amarillas en la calzada, en una aparente recriminación por la respuesta militarista de Donald Trump a las protestas por la brutalidad policial en Estados Unidos.

Muriel Bowser tuiteó imágenes de una sección de la calle 16 de la capital de Estados Unidos con un mensaje para Breonna Taylor, una mujer negra asesinada por la policía de Louisville, en Kentucky, que ha inspirado protestas en todo el país junto con George Floyd, un afroamericano que murió el 25 de mayo bajo custodia de la policía de Minneapolis.

"Breonna Taylor, en tu cumpleaños, mantengámonos firmes con decisión", escribió Bowser. "Decisión para hacer de Estados Unidos el lugar que debería ser".

Bowser y Trump están en desacuerdo sobre el uso que el presidente hizo de las agencias federales y de la policía militar para disolver una protesta el lunes por la noche, para así poder tener una sesión fotográfica fuera de una iglesia cerca de la Casa Blanca.

"Queremos a las tropas de fuera del estado, de Washington, D.C.", dijo Bowser en una conferencia de prensa el jueves.

El viernes, la ciudad también instaló un letrero con la leyenda: "Black Lives Matter Plaza" (Plaza de las vidas negras importan).

Utilizando rodillos y cubos de pintura amarilla, con pinceles para afinar los bordes de las letras, un grupo de personas -hombres y mujeres, de diferentes razas y edades, algunos con rodillos, otros con botas de trabajo- pintaron la calle. Muchos sudaban bajo el cálido sol.

Trump, golpeado por la recesión económica, la pandemia de coronavirus y las protestas, volvió a aconsejar el viernes a algunos gobernadores estatales que llamen a la Guardia Nacional. "Tienes que dominar las calles. No puedes dejar que lo que está sucediendo, suceda", dijo el republicano.

Las protestas en todo el país, en su mayoría pacíficas, han derivado a veces en vandalismo, saqueos y enfrentamientos entre la policía y los manifestantes.