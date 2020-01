¡Confirmado! 2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado en el mundo

El año 2019 fue el segundo más cálido jamás registrado en el mundo y culminó una década récord en temperaturas, anunció este el servicio europeo Copernicus, en un contexto de multiplicación de fenómenos climáticos extremos, como los incendios en Australia.

Incêndio na Austrália pic.twitter.com/96GAC5zLDu — Jonatasbiologia (@jonatasbiologia) January 8, 2020

Los datos publicados revelan que 2019 se situó sólo 0.04 ºC por detrás del año récord de 2016, cuando las temperaturas se vieron afectadas por un episodio especialmente intenso del fenómeno meteorológico El Niño.

Según la NASA, "El Niño" provocó un aumento de la temperatura mundial de 0.2 ºC.

Climate systems like the El Niño Southern Oscillation move moisture 💧 around the globe on time scales of months to years, helping start and end fire seasons. By working to predict these climate patterns, @NASA scientists improve their understanding of how fire seasons burn. pic.twitter.com/pzU41zos8Y — NASA Earth (@NASAEarth) September 10, 2019

Los cinco años más cálidos jamás registrados fueron los que integran el último lustro, cuando el mercurio subió entre 1.1 y 1.2 ºC, respecto a la era preindustrial.

El periodo de 2010-2019 fue también la década más cálida, según Copernicus.

Las temperaturas en 2019 fueron 0.6 ºC superiores al promedio del periodo 1981-2010.

"Es innegable que se trata de señales alarmantes", subrayó Jean-Noël Thépaut, director del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo, del que depende este servicio especializado en cambio climático.

Debido a las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por la actividad humana, el planeta ya registró un alza de al menos 1 ºC respecto a la era preindustrial, con efectos devastadores.

ONU lo confirma

La década de 2010 a 2019 fue la más caliente jamás observada, alertó la ONU, confirmando el inexorable calentamiento climático de la Tierra caracterizado por el crecimiento de los fenómenos meteorológicos extremos.

"Desgraciadamente, esperamos ver muchos fenómenos meteorológicos extremos en 2020 y en las décadas por venir, alimentados por niveles récord de gas con efecto invernadero que retienen el calor en la atmósfera", subrayó el secretario general de la Organización meteorológica mundial (OMM), Petteri Taalas, en un comunicado.

🚨🚨🚨

2019 fue el segundo año más cálido jamás registrado, anunció hoy @WMO.



La temperatura promedio de los últimos 10 años ha sido la más alta. Resultado: menos hielo, aumento récord en nivel del mar, océanos más calientes y clima extremo. https://t.co/vcjaFIwmbx 🎥@ed_hawkins pic.twitter.com/a0SLzCY8dI — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) January 15, 2020

Récord en Europa

Conforme a las previsiones de los meteorólogos, 2019 registró numerosos fenómenos extremos.

En Australia, los incendios en curso hallaron un terreno idóneo para propagarse debido a la sequía y a unas temperaturas excepcionales. Unos 80 mil km2 se esfumaron con las llamas, una superficie equivalente a la de la isla de Irlanda.

Durante el verano boreal, Europa vivió por su parte periodos caniculares sin precedentes. Según Copernicus, 2019 fue el año más cálido jamás registrado en este continente, justo por delante de 2014, 2015 y 2018.

Las temperaturas también fueron especialmente elevadas en Alaska y en vastas regiones del Ártico.

The effects of rising temperatures are felt around the world. Large and intense fires 🔥 burned in Alaska and Siberia and across Australia this year. pic.twitter.com/JIEd9v1hq7 — NASA Earth (@NASAEarth) January 15, 2020

Copernicus confirmó por otro lado que las concentraciones de CO2 en la atmósfera continuaron aumentando el año pasado.

Según el balance anual del Global Carbon Project (GCP) publicado en diciembre, estas emisiones progresaron 0.6% en 2019.

Sin embargo, la ONU señaló recientemente que las emisiones de gases de efecto invernadero deberían reducirse en 7,6% anual hasta 2030, para limitar el aumento de la temperatura a 1.5 ºC, el objetivo ideal que se marcó la comunidad internacional en el Acuerdo de París de 2015.

Sin embargo, al ritmo actual, la temperatura mundial podría aumentar hasta 4 o 5 ºC a finales de siglo respecto a la era preindustrial y comprometer el futuro de las jóvenes generaciones.

E incluso si los países respetaran sus promesas actuales de reducción de emisiones, el aumento podría superar los 3 ºC.

Los científicos demostraron que cada medio grado adicional aumenta la intensidad y/o la frecuencia de fenómenos como canículas, tormentas, sequías e inundaciones.