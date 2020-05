Trump amenaza con cerrar redes sociales tras cuestionamiento de sus tuits

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el miércoles con regular o cerrar empresas de redes sociales, un día después de que Twitter Inc emitió por primera vez una advertencia en algunos de los tuits del mandatario, lo que llevó a los lectores a verificar las afirmaciones.

Trump, sin ofrecer ninguna evidencia, reiteró sus acusaciones de parcialidad política por parte de dichas plataformas tecnológicas en un par de publicaciones hechas en la madrugada en Twitter.

Republicans feel that Social Media Platforms totally silence conservatives voices. We will strongly regulate, or close them down, before we can ever allow this to happen. We saw what they attempted to do, and failed, in 2016. We can’t let a more sophisticated version of that.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales silencian totalmente las voces conservadoras. Las regularemos enérgicamente o las cerraremos, antes de que podamos permitir que eso suceda".