Simpatizantes demócratas han perdido la confianza en Joe Biden

SAN ANTONIO. Mientras los demócratas en Washington se cuestionan la viabilidad de la candidatura de Joe Biden para las elecciones de noviembre, los votantes de a pie tampoco están satisfechos con las opciones que tienen.

Entre el miedo al auge de Donald Trump, la apatía y la desconfianza, se plantean si merece la pena votar. A menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales, votantes demócratas consultados en California y Texas expresan frustración ante las opciones que tienen delante y afirman que ya se sentían preocupados por la capacidad de Biden para gobernar mucho antes del primer debate presidencial, que provocó una tormenta política.

Desde su casa en los suburbios de San Antonio (Texas), Amanda Willet aseguró haber sido testigo del deterioro en la salud de Biden. Para ella, no hizo falta el cara a cara entre los candidatos para “darse cuenta de que simplemente (el presidente) no está del todo bien”.

Los 81 años de Biden, sumados a los recientes problemas de salud que ha experimentado y que denotan el deterioro de sus capacidades, despierta inquietud entre los votantes demócratas a la hora de apostar por el candidato demócrata, que en caso de ser reelegido tendría 86 al agotar su mandato.

“Me sentí profundamente preocupado por su salud, edad y agudeza mental mucho antes del debate, pero el debate demostró que todos nuestros peores temores habían sido ciertos”, aseveró a Jacob (nombre ficticio), abogado residente en San Diego (California).

ENCUESTAS EN CONTRA

Las opiniones en cuanto a la viabilidad de Biden como candidato demócrata se evidenciaron durante el debate del pasado 27 de junio, en el que pudo verse a un Presidente cansado e incapaz de hacer frente a Trump.

Simpatizantes del demócrata Joe Biden realizan sus movilizaciones de una manera más moderada para evitar las aglomeraciones / AFP

Desde el año pasado, encuestas habían ido avisando de este sentimiento entre el electorado. Un 69 por ciento de los votantes demócratas opinaban en agosto del año pasado que la edad era un problema para la reelección de Biden, según una encuesta realizada por la Universidad de Chicago.

La misma percepción encontró un estudio del diario neoyorquino The Wall Street Journal, publicado en septiembre de 2023: dos tercios de los votantes demócratas encuestados dijeron que Biden estaba “muy viejo” como para presentarse a las elecciones.

Estas percepciones se expandieron tras el debate y ahora los ciudadanos no solo están preocupados, sino que quieren que Biden se retire. Más de la mitad de los votantes demócratas desean ver a otro candidato en la papeleta electoral.

Algunos de los fervientes votantes demócratas dudan entre votar a Biden por inercia para frenar el auge de Trump, no votar como modo de protesta o abrazar un candidato independiente.

“Tal vez no vote en absoluto en las elecciones presidenciales de este año si no me gustan las opciones”, aseveró Jacob, que ya votó a regañadientes por Biden en las pasadas elecciones en un intento por frenar la reelección de Trump.

Otros votantes, como Amanda, se refugian en el voto independiente. Ni uno ni otro, aunque las probabilidades de cambio sean escasas. Con información de Mónica Rubalcava