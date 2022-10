Retrasan nuevo plan fiscal para afrontar crisis económica en Reino Unido

El Gobierno británico anunció este miércoles que ha retrasado del 31 de octubre al próximo 17 de noviembre la divulgación de su plan fiscal para reducir la deuda a medio plazo del Reino Unido, tras asumir Rishi Sunak las riendas del Ejecutivo.

Estaba previsto que el titular de Economía, Jeremy Hunt, detallara el plan fiscal el próximo lunes en el Parlamento, después de que el anterior programa económico de la ex primera ministra Liz Truss provocase turbulencias en los mercados y forzase su dimisión.

Te puede interesar: Rishi Sunak advierte decisiones difíciles y que arreglará los errores de Liz Truss

El plan de Truss, con recortes de impuestos, obligó a finales de septiembre al Banco de Inglaterra a intervenir al realizar compras de bonos a largo plazo para frenar la caída de la libra.

Hunt debió cancelar, entre otras cosas, la rebaja del 20% al 19% de la banda básica del impuesto a la renta y redujo a seis meses, en vez de los dos años prometidos, la congelación de la factura de la luz.

Prime Minister @RishiSunak & Chancellor @Jeremy_Hunt have agreed the Autumn Statement will be delivered on 17 November with an @OBR_UK forecast. It will contain the UK’s medium term fiscal plan to put public spending on a sustainable footing, get debt falling & restore stability. pic.twitter.com/3wiSAU1iaK — HM Treasury (@hmtreasury) October 26, 2022

Tras el retraso de la fecha, el ministro declaró a los medios que el plan fiscal "demostrará que la deuda caerá en el medio plazo, lo cual es realmente importante que la gente entienda".

"Pero también es sumamente valioso que esa declaración se base en los pronósticos económicos y de finanzas públicas más precisos posibles. Y por esa razón, el primer ministro y yo hemos decidido que es prudente hacer esa declaración el 17 de noviembre, cuando se actualice a una declaración completa de otoño", agregó.

Sunak inició su mandato con un país sumido en una crisis por una inflación interanual en ascenso (el 10,1 %), tipos de interés cada vez más altos (2,25 %) y una deuda acumulada que ha trepado al 98% del producto interior bruto (PIB) del país.

Defienden nombramiento de Braverman, pero oposición pide investigar

La oposición británica ha exigido la apertura de una investigación oficial sobre el nombramiento de Suella Braverman como ministra de Interior, días después de que abandonase el Gobierno de Liz Truss por un fallo de seguridad.

El dirigente, de 42 años, es el primer hindú en ocupar el cargo / Foto: Reuters

Tras asumir el martes como primer ministro británico, Rishi Sunak mantuvo a varios de los ministros de Truss, mientras que volvió a nombrar a Braverman al frente de Interior, a pesar de que la semana pasada había dimitido por haber enviado a un diputado un documento por su correo electrónico personal en lugar hacerlo por el oficial.

El Partido Laborista, primero de la oposición, no ocultó la preocupación por la "seguridad nacional", mientras que el Liberal Demócrata exigió una pesquisa sobre el nombramiento.

Mundo Unirse o morir, pide Sunak al partido Conservador de Reino Unido

La semana pasada, Braverman admitió que había cometido un"error" por violar las reglas ministeriales.

El portavoz de Interior de los liberales demócratas, Alistair Carmichael, señaló a los medios que debe iniciarse una "investigación independiente completa", incluso sobre las promesas que Sunak le hubiera hecho en privado a Braverman.

"Si se confirma que Suella Braverman violó repetidamente el código ministerial y amenazó la seguridad nacional, debe ser retirada", subrayó Carmichael.

La portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, acusó a Sunak de situar los intereses del partido por encima de los países.

"Nuestra seguridad nacional y la seguridad del público es muy importante", agregó.

Sin embargo, el ministro de Exteriores, James Cleverly, insistió hoy a la BBC que Braverman se disculpó en su día por el error.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El primer ministro, agregó Cleverly, quiere a un titular de Interior con experiencia "reciente" en Interior, al tiempo que negó que Sunak quisiera premiarla con el nombramiento por haberlo apoyado en las recientes primarias conservadoras.