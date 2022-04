Reportan balacera en metro de Nueva York; hay al menos 13 heridos

Autoridades de seguridad de Nueva York, Estados Unidos, reportaron un tiroteo en el metro de la ciudad, el ataque dejó a varias personas heridas de acuerdo con las autoridades.

Al menos 13 personas resultaron heridas este martes durante un tiroteo en una estación de metro de Brooklyn. Las autoridades descartan la existencia de artefactos explosivos activos en la zona, sin embargo pidieron a las personas que se mantengan alejadas del área.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

"A las 08H27 la policía respondió la llamada al 911 de una persona herida en el metro" en Brooklyn, dijo a la AFP una portavoz de la policía de Nueva York.

NY | BROOKLYN

Video showing subway platform immediately aftger incident occured.

Watch on https://t.co/Tzy32ofgdu

Source Unknown pic.twitter.com/GhBBgDkqrh — EmergencyStream (@EmergencyStream) April 12, 2022

La policía de Nueva York dijo que, de acuerdo a un informe, existe un sospechoso de sexo masculino que posiblemente portaba una máscara de gas y un chaleco naranja de construcción, que huyó del lugar.

El departamento de bomberos dio la cifra de heridos y la cadena ABC News citó a fuentes policiales que informaron que al menos cinco personas fueron heridas de bala.