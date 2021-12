Presidente de Haití asesinado tenía lista de narcopolíticos

El asesinado presidente de Haití, Jovenel Moise, tenía una lista con nombres de políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas y planeaba entregarla al gobierno estadounidense antes del magnicidio, según funcionarios que trabajaron en el documento.

De acuerdo con el diario The New York Times, Moise había ordenado a los funcionarios actuar contra presuntos narcotraficantes y les pidió no perdonar ni siquiera a quienes lo impulsaron al puesto, lo que podría explicar el motivo del asesinato.

Cuando un comando armado irrumpió en la residencia presidencial y lo mataron en su habitación, su esposa, Martine Moise, “quien también había recibido disparos y yacía sangrando en el suelo, fingiendo estar muerta, describió cómo se quedaron para registrar la habitación, buscando apresuradamente sus archivos”.

Según los colaboradores de Moise, citados por el Times, algunos mercenarios capturados tras el magnicidio confesaron que recuperar la lista con los nombres de los presuntos narcotraficantes era “una prioridad”.

La lista puede explicar el duro enfrentamiento que el presidente haitiano libraba al final de su fatídico mandato con poderosas figuras políticas y empresariales, algunas sospechosas de narcotráfico y tráfico de armas.

Los ayudantes de Moïse indicaron que varios de esos políticos, que conocía de hacía años, “se sintieron traicionados por volverse en su contra”.

En los meses previos a su muerte, según el Times, Moïse tomó medidas para limpiar el departamento de aduanas, nacionalizar un puerto marítimo con antecedentes de contrabando, destruir una pista de aterrizaje utilizada por narcotraficantes e investigar el lucrativo comercio de anguilas, que fue identificado como un conducto para el lavado de dinero.