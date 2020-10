Preocupa a OMS crecimiento exponencial de casos de Covid en Europa

Los días siguen y la pandemia sigue su curso, es por eso que la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó preocupación debido al "crecimiento exponencial" de contagios del Covid-19 en Europa, aunque con menos muertes que en la primera ola.

El director para Europa de la OMS, Hans Kluge, manifestó que el incremento de casos registrados en varios países del continente no significa, sin embargo, que se haya entrado en una "fase oscura" en la evolución de la pandemia y que hay tiempo para actuar.

Además, el Parlamento Europeo celebrará en remoto su próxima sesión plenaria, que debía tener lugar entre el lunes y el jueves de la semana que viene en Estrasburgo (Francia), a causa del empeoramiento de la pandemia de coronavirus, anunció este jueves su presidente, David Sassoli.

Alemania

Alemania registró este jueves 6 mil 638 contagios de coronavirus reportados en las últimas 24 horas con lo que alcanzó el nivel más alto desde el comienzo de la pandemia, según cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología. Hasta ahora, el máximo había sido de 6 mil 294 nuevos contagios, registrados el 28 de marzo.



Desde el comienzo de la pandemia, Alemania ha registrado 341 mil 223 casos confirmados de coronavirus, 9 mil 710 personas han muerto y 284 mil 454 se han recuperado. Y se calcula que hay 44 mil 669 casos activos de Covid-19. Actualmente se observa un repunte de las infecciones en Alemania.



Están previstas una serie de normas para actuar en cuanto se registren los 35 nuevos contagios por 100 mil habitantes en siete días, a lo que seguirán otras acciones si se llega a las 50 infecciones, por el mismo cómputo de ciudadanos y margen. A partir de una incidencia de 35 casos se extenderá el uso obligatorio de la mascarilla ahí donde no se pueda mantener la necesaria distancia personal y desde las 50 infecciones se cerrará la vida nocturna a las 23:00 horas y el consumo de alcohol, además de prohibirse las fiestas o reuniones de más de diez personas.

Foto: EFE

Reino Unido

Londres pasará a un nivel más estricto de restricciones para contener la pandemia de la Covid-19, con la prohibición a partir de la medianoche de este viernes de las reuniones bajo techo entre personas que no viven en el mismo hogar, según informaron diputados a la cadena pública BBC. El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, ya había adelantado esta mañana a los medios que la capital pronto pasaría al nivel de alerta 2 (de una escala máxima de 3), ante el fuerte incremento de los contagios del coronavirus. En virtud del nivel de alerta 2 o "alto", se limitará a seis el número de personas que puedan reunirse al aire libre, mientras que los "pubs" y restaurantes deberán cerrar a partir de las 10 de la noche.



En la jornada del miércoles, el Reino Unido comunicó 19.724 nuevos casos diarios de Covid-19, mientras que se han registrado 137 decesos adicionales relacionados con la enfermedad, con lo que el total de fallecidos desde el inicio de la pandemia alcanza ya los 43 mil 155.

España

El ministro español de Sanidad, Salvador Illa, apeló este jueves en el Congreso a trabajar juntos en la lucha contra la pandemia y advirtió de que solo se podrá doblegar la curva si se logran incidencias alrededor o por debajo de los 100 casos por 100 mil habitantes. Según Illa, España tiene una incidencia acumulada de 265 casos por cada 100 mil habitantes, pero hay regiones como Madrid que duplican esa media nacional.



La pandemia de Covid-19 sigue extendiéndose por España, con más 900 mil casos registrados, según los datos oficiales de este miércoles, y la Comunidad (región) de Madrid está a la cabeza en los nuevos contagios -2.212 en las últimas 24 horas- y en la ocupación de camas hospitalarias con pacientes de coronavirus -con un 20.36 por ciento, frente al 9.84 por ciento de media en España-, según el Ministerio de Sanidad.

Francia

Francia asimila este jueves la noticia que a partir de las 00.00 horas del viernes empezará un toque de queda que se aplicará al menos durante cuatro semanas a la región de París y a otras ocho áreas urbanas, que fue anunciada la pasada noche por el presidente Emanuel Macron.



Las fuerzas del orden, incluidos los policías municipales, se encargarán de controlar el cumplimiento en las áreas afectadas -en las que viven unos 20 millones de personas- y de imponer multas a los infractores, que serán de 135 euros inicialmente y de mil 500 en caso de reincidencia.



Francia registra unos 20 mil contagios diarios y sus ucis tienen una ocupación del 32 por ciento en enfermos de coronavirus.

Foto: EFE

Israel

Israel bajó hoy por primera vez en semanas de los dos mil contagios diarios y empieza a situarse en cifras similares al mes de julio, confirmando que empieza a controlarse la segunda ola de la pandemia tras casi un mes de confinamiento.



Mil 994 es la última y esperanzadora cifra de los nuevos positivos diarios que difundió esta mañana el Ministerio de Sanidad y que insufla optimismo a un país que ha vivido en septiembre y lo que va de octubre una rápida escalada con números vertiginosos de infecciones, que han llegado a las 9.000 diarias y a una altísima tasa de positivos en los test del 15 por ciento.



Estas cifras avalan los planes de comenzar pronto una desescalada lenta, que esta tarde se debatirán de nuevo en el Gabinete de Coronavirus. Según la radio pública israelí Kan, se espera que desde el domingo (día laborable en Israel) se permita la apertura de negocios que no tengan atención al público y que reinicie el servicio a domicilio de restaurantes (hasta ahora, solo se podía ir a recoger comida encargada). Otra de las medidas que se espera implementar la próxima semana es la reapertura de las guarderías infantiles.

Italia



Una de las medidas que las autoridades italianas estudian es la posibilidad de cambiar los horarios de salida y de entrada de los estudiantes de los colegios para que no coincidan con los laborales y evitar las concentraciones en los medios de transporte.



El presidente de la región de Lombardia, Attilio Fontana, explicó hoy que la ministra de Educación, Lucia Azzolina, negó la posibilidad de volver a la educación a distancia, pero se mostró abierta a la posibilidad de cambiar los horarios de los colegios y de esta manera disminuir el uso de los transportes públicos en las horas punta. El Gobierno italiano ha introducido nuevas medidas como el uso obligatorio de la mascarilla o los cierres a medianoche de los restaurantes y a las 21:00 horas de los locales donde no hay servicio en mesa.

Foto: EFE



Los últimos datos de los contagios en Italia son de 7 mil 332 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un récord en el número diario de positivos, aunque se hace notar que se realizaron 152 mil pruebas y que el índice de positivos es de cerca el 4.5 por ciento. Por ello, aunque las cifras empiezan a ser preocupantes, los expertos destacan que el anterior pico máximo de contagios se había producido el 21 de marzo, en pleno confinamiento, cuando hubo 6 mil 557 casos, pero ese día se hicieron 26 mil 300 pruebas.

República Checa



La República Checa registró 9.544 nuevos positivos en las últimas 24 horas, el mayor registro desde el inicio de la pandemia, además de 35 fallecimientos a causa del coronavirus, informó este jueves el Ministerio de Sanidad. Chequia es el país de la Unión Europea más golpeado por la segunda ola de la Covid, con 77 mil 217 contagios activos, y un acumulado en los últimos 14 días de 581 por 100 mil habitantes, por delante de Bélgica (469) y Holanda (412).



El Gobierno de coalición de populistas liberales y socialdemócratas anunció que va a instalar 500 camas para enfermos de Covid en el recinto ferial de Praga-Letnany, en un país que se encuentra en estado de emergencia desde el 5 de octubre. Otro problema que afronta el sistema sanitario checo es el contagio de médicos, enfermeras y demás personal de asistencia, que afecta ya a 4 mil 500 personas, y ha requerido la llamada al servicio social obligatorio de estudiantes de los dos últimos cursos de Medicina, tras un decreto gubernamental aprobado el lunes.

Foto: AFP

Irlanda



El Gobierno de la República de Irlanda prohibirá a partir de este viernes las visitas a domicilios en todo el país y situará a tres condados en el nivel cuatro del plan de convivencia con el coronavirus, en el que el cinco es el más alto. El resto del país seguirá en el nivel tres, que permitía hasta ahora las visitas a hogares de hasta seis personas procedentes de una misma unidad familiar, según dispuso el miércoles por la noche el Ejecutivo irlandés.



Las últimas cifras oficiales publicadas este miércoles indicaron que se registraron cinco nuevos fallecimientos en las 24 horas anteriores, lo que situó el número de muertes en mil 835, y se detectaron 1,095 nuevos contagios, hasta un total de 45 mil 243.

Portugal



Portugal, que desde hoy se encuentra en la fase de calamidad, pretende que el uso de mascarilla en la calle y de la aplicación móvil "Stay Away" pasen de voluntarias a obligatorias para controlar la expansión del coronavirus. En un contexto donde el miércoles se alcanzó la cifra máxima de contagiados diarios, con 2.072 positivos, el Gobierno de António Costa promoverá una ley en el Parlamento en la que el uso de mascarilla en la calle será obligatorio bajo multas de hasta 500 euros.



Las mismas sanciones se prevén para los que no tengan instalada en su teléfono la aplicación "Stay Away" (permite el rastreo de contactos) en el contexto académico, cuerpos de seguridad y administración pública.



En Portugal, la expansión del virus se localiza al norte del país, que ayer registró un millar de casos nuevos, y en la región de Lisboa, que contabilizó el miércoles 802 positivos nuevos.

Foto: EFE

Países bajos



El municipio neerlandés de La Haya anunció este jueves una investigación sobre una polémica fiesta que celebró anoche en una cuenta atrás hacia el cierre de la hostelería y el inicio del "confinamiento parcial", frente al Parlamento, donde se estaban debatiendo al mismo tiempo las nuevas medidas y la grave situación de contagios en el país.



Según la Red Nacional de Cuidados Intensivos, si la tendencia actual de contagios continúa en el país, más de 5.700 pacientes con Covid-19 estarán hospitalizados a finales de noviembre, lo que, en el peor de los casos, supondrá una reducción de un 75 por ciento en la atención regular.

Hungría



Las autoridades sanitarias de Hungría informaron este jueves que en las últimas 24 horas han confirmado veintinueve nuevas muertes por coronavirus, lo que supone el número más alto desde el estallido de la pandemia. De esta manera, el número de fallecidos ha alcanzado un total de mil 52 en el país centroeuropeo, que en las últimas semanas registra alrededor de mil nuevos casos diarios, considerablemente más que en la primavera, cuando apenas se superaron los 200.



El diario digital 24.hu informa que la edad promedio de los fallecidos actualmente es de 76.3 años. En Hungría, hasta ahora se ha confirmado un total de 41.732 casos de Covid-19, y actualmente hay 28 mil 52 casos activos de los cuales mil 555 se encuentran hospitalizados y 167 conectados a respiradores.