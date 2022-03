Niño de 12 años es asesinado a tiros por policía de Filadelfia, EU

Thomas Siderio de 12 años de edad fue asesinado este martes por la noche a manos de policías de Filadelfia, Estados Unidos. Los oficiales perseguían el automóvil donde se encontraba el menor y al abrir fuego una bala logró herir a Thomas en la espalda causándole la muerte.

Te puede interesar: Tiroteo deja un muerto y cuatro heridos cerca de la Universidad Virginia Tech

El menor se encontraba en posesión de un arma de fuego que, de acuerdo a las autoridades, había sido utilizada en su contra causando lesiones en cara y ojos de uno de los oficiales por los cristales que se rompieron al momento del impacto.

La autoridades realizaban una investigación abordo de un carro sin identificación y vestidos de civiles cuando se percataron de que había dos hombres en una esquina. Al prender sus luces azul y rojo de emergencia y movilizarse hacia ellos escucharon disparos que llegaron a la parte trasera de su vehículo.

Mundo Investiga FBI amenaza de bomba en universidades históricamente negras de EU

Dos de ellos decidieron bajar del auto y dispararon en contra Thomas quien todavía se encontraba con el arma en la mano y recibió una herida en la parte superior derecha de la espalda. Tras lo ocurrido el niño fue trasladado al hospital Presbiteriano donde murió.

Ante los hechos la comisionada de policía de Filadelfia, Danielle Outlaw emitió un comunicado este miércoles a través de redes sociales lamentando lo ocurrido.

"Anoche un niño pequeño con un arma en la mano disparó deliberadamente un arma contra nuestros oficiales y de milagro ninguno s sufrió heridas que amenazaran su vida. Sin embargo la vida de un joven se vio truncada trágicamente", expresó la comisionada.

Además comentó que como sociedad deberían preguntarse en qué le han fallado a los jóvenes como Thomas y pidió la unión de la comunidad para poder ayudar a los niños del país estadounidense.

Hasta el momento no se han aclarado las razones por las que el niño se encontraba en el sitio y disparó a la policía de manera premeditada.