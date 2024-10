Petro acusa a directivo del israelí NSO Group de lavado de activos en Colombia

El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes de lavado de activos a Ran Gonen, director de seguridad global de la empresa israelí NSO Technologies, por supuestamente recibir cinco millones de dólares en efectivo como parte de pago del software Pegasus, usado para espionaje político.



"Creo que el señor director de NSO Group, el señor Ran Gonen, ha cometido un delito en Colombia, porque en Colombia no es posible que ningún ciudadano ni nacional ni extranjero porte dinero en efectivo en una cantidad tal como cinco millones de dólares, eso se llama lavado de activos", expresó Petro en una declaración.



Por eso, dijo, enviará la información que tiene a la Fiscalía y la Procuraduría (Ministerio Público) para que investiguen lo ocurrido.

Petro, un defensor de la causa palestina, rompió relaciones con Israel en mayo pasado en rechazo a los bombardeos de ese país en la Franja de Gaza y luego prohibió las exportaciones de carbón como parte de su condena al Estado hebreo.



El mandatario reveló el mes pasado en una alocución presidencial que la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol) pagó en efectivo por la supuesta compra de Pegasus a la empresa israelí y el dinero "fue transportado por vía aérea desde Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2021" y el 18 de septiembre del mismo año, cuando fue declarado a aduanas e ingresado en la cuenta de la empresa.

En el segundo viaje, afirmó hoy, venía Gonen y se llevó cinco millones de dólares del total de once millones que el mandatario dice que fue pagado para la compra del software.



Pegasus, creado por NSO Group Technologies Ltd., es capaz de facilitar escuchas telefónicas, el espionaje de correos electrónicos y de comunicaciones de texto mediante aplicaciones como WhatsApp, y el escaneo de documentos contenidos en la memoria de los teléfonos móviles.



Según la Revista Cambio, las autoridades al parecer están estudiando si realmente se hicieron varios pagos y no se llevó todo el dinero en efectivo en el avión.



Todo ello para saber de qué área del Estado habría salido este dinero para el pago del software que se compró en ese entonces, cuando el país vivía semanas de protestas sociales en las que se señala al Gobierno de atacar fuertemente a los manifestantes y también a un año de las elecciones presidenciales.

Desde que Petro hizo pública esta denuncia, la Fiscalía abrió una investigación, pero desde la inteligencia de la Policía aún no han podido determinar dicha compra o si el software está en uso; tampoco se ha podido saber de dónde salió el dinero para el pago y si efectivamente se realizó desde las arcas del Estado.