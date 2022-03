OMS aprueba píldora de Pfizer para tratar el Covid-19

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó este jueves la píldora anticovid de Pfizer, Molnupiravir, entre los tratamientos recomendados para tratar el Covid-19, con lo que se convierte en el primer medicamento por vía oral para combatir la infección.

Sin embargo la OMS recomienda el uso únicamente en los pacientes que no hayan desarrollado Covid-19 de manera grave y no corran el riesgo de hospitalización como son las personas que no se aplicaron las vacunas, de la tercera edad, pacientes con deficiencias inmunológicas o con enfermedades crónicas.

Por otro lado la Organización no aconseja que el medicamento sea utilizado en niños y mujeres embarazadas o lactantes.

El fármaco producido por la firma alemana Merck se consume en pastillas y según la OMS si se utiliza con los primeros síntomas de infección puede evitar hospitalizaciones.

La OMS recomienda el consumo de cuatro pastillas de 800 miligramos dos veces al día durante el tiempo habitual en el que se desarrollan los síntomas de la enfermedad, que son aproximadamente cinco días.



Las recomendaciones de la ONU se basan en datos obtenidos de seis ensayos aleatorios en los que participaron 4 mil 796 pacientes.

El tratamiento de cinco días con molnupiravir puede llegas a costar unos 700 dólares, aproximadamente 15 mil pesos, aunque si se optara por otro tipo de genéricos alternativos como los que ya se fabrican en India el costo podría bajar a 20 dólares lo que equivale a poco más de 400 pesos, alertó en 2021 Médicos Sin Fronteras.