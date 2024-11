Macron dice a Milei que Francia no firmará el acuerdo entre la UE y Mercosur

El presidente francés, Emmanuel Macron, dejó claro a su homólogo argentino, Javier Milei, que su gobierno no firmará el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur "tal como está", por lo que pidió renegociarlo para encontrar un marco aceptable para todos.

"No creemos en el acuerdo tal como se negoció", afirmó Macron este domingo en unas declaraciones a medios franceses desde el aeropuerto de Buenos Aires antes de salir hacia Rio de Janeiro para la cumbre del G20.

Añadió que en sus reuniones de ayer y hoy con el presidente argentino, Javier Milei, le dijo "de forma muy sincera y muy clara que Francia no firmaría a día de hoy el acuerdo con Mercosur tal como está".

Macron aseguró ha "constatado" que hay "varios países" de Mercosur que no están satisfechos con este acuerdo", y que el propio Milei le dijo "que no estaba satisfecho" ni con el acuerdo ni "con el funcionamiento actual de Mercosur".

El dirigente francés añadió que explicó a Milei que el acuerdo, cerrado en 2019 pero aún sin firmar y menos aún ratificar, "sería muy malo para su reindustrialización y muy malo para nuestra agricultura".

Reiteró las preocupaciones francesas sobre la entrada de carne tratada con hormosas y antibióticos.

"No podemos decir a los agricultores franceses y europeos que cambien sus prácticas, que dejen de usar ciertos productos fitosanitarios (...) y al mismo tiempo abrir nuestros mercados a importaciones masivas de productos que no respetan los mismos criterios", insistió.

Macron recordó que el acuerdo comercial UE-Canadá incluye garantías para evitar la entrada en los mercados europeos de carne producida con hormonas o antibióticos. "Esas garantías no las tenmos hoy con Mercosur", recalcó.

Las palabras de Macron llegaron mientras en Francia los agricultores han intensificado hoy sus protestas, con bloqueos parciales en carreteras entre otras medidas, para protestar contra la posibilidad de que el acuerdo UE-Mercosur salga adelante.

El presidente francés dijo que es necesario un acuerdo que defina "un buen marco de inversiones que abra algunos sectores", lo que permitiría desarrollar una colaboración en cuestiones como materiales estratégicos, como el litio.

"Pero no se debe sacrificar a la agricultura europea. Es lo que he dicho. Si somos razonables, hay un camino posible, pero no se hará en detrimento de nuestra agricultura", sentenció.

Emmanuel Macron detalló que también habló con Milei sobre el interés europeo en el acceso "con inversiones importantes", al litio, un metal estratégico para la construcción de las baterías necesarias para la transición energética.

Los avances en varios contratos de defensa también formaron parte de las conversaciones, así como las divergencias entre ambos presidentes sobre el cambio climático.

Macron aseguró que Milei no le confirmó una hipotética intención de abandonar los Acuerdos de París sobre el clima, aunque reconoció que "no tenemos la misma visión de las cosas sobre el clima".

"Le he explicado por qué consideramos que, en materia de clima y de biodiversidad, es absolutamente necesario avanzar, de tener una coordinación internacional", recapituló.

Tras su etapa en Argentina, que comenzó ayer y concluyó hoy, Macron viaja a Rio para la cumbre del G20 y después concluirá su gira latinoamericana en Chile.