Biden desmantela legado de Trump

WASHINGTON. El demócrata Joe Biden juró como presidente de Estados Unidos prometiendo poner fin a la “guerra incivilizada” en un país atravesado por profundas divisiones políticas, una economía golpeada y una agresiva pandemia de Covid-19 que ha causado la muerte de 400 mil estadounidenses.

Y entre sus primeras y esperadas medidas, Biden firmó decretos para proteger el programa DACA contra la deportación de los dreamers, para detener la construcción del muro con México y para anular el veto migratorio que impide la entrada en EU a los ciudadanos de 11 países, además del reingreso de EU al Acuerdo de París contra el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud.

Colocando su mano izquierda sobre la Biblia familiar que sostenía su esposa Jill, Biden, de 78 años, se comprometió a “preservar, proteger y defender la Constitución”. Poco antes, Kamala Harris, de 56 años, hizo historia al convertirse en la primera vicepresidenta de Estados Unidos.

La ceremonia estuvo marcada por las medidas para contener la pandemia y frente al Capitolio que dos semanas atrás partidarios de Trump asaltaron buscando invalidar la victoria de Biden.

“La democracia es frágil. Y en este momento, amigos míos, la democracia ha prevalecido”, aseguró demócrata.

En tanto, Kamala Harris rompió otro nuevo techo de cristal al convertirse en la primera mujer, y la primera persona de color, en acceder a la vicepresidencia.

“Juntos, escribiremos una historia de esperanza, no de miedo. De unidad, no de división. De luz, no de oscuridad”, dijo Biden, asegurando que será “el presidente de todos los estadounidenses”.

También prometió “derrotar” el “supremacismo blanco” y el “terrorismo doméstico” e instó a rechazar la manipulación de los hechos, en alusión a Trump, que por semanas negó su derrota electoral y popularizó la frase “noticias falsas”.

“La política no tiene que ser un fuego furioso ... debemos rechazar la cultura en la que los hechos son manipulados, e incluso fabricados”, dijo.

VOLVERÁ, “DE ALGUNA FORMA”

La ausencia de Trump marcó un hito en 150 años de tradición republicana, pero su gobierno estuvo representado ayer por el vicepresidente saliente, Mike Pence.

Sin nombrar a su sucesor, Trump le deseó al próximo gobierno “mucha suerte y mucho éxito”, antes de despegar temprano de la base militar Andrews. “Han sido cuatro años increíbles”, dijo Trump. “Volveremos de alguna forma”, aseveró.

La víspera, Trump otorgó 73 indultos, una tradición que el magnate ha usado para salvar a amigos en problemas con la justicia. Entre ellos está su exestratega, el ultraderechista Steven Bannon, imputado por defraudar a donantes para la construcción del muro fronterizo con México.

En un marcado contraste con su predecesor republicano, Biden envió un proyecto de ley de inmigración a los legisladores que propone abrir un camino a la ciudadanía para 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en EU.

Mundo Demócratas también toman control del Senado en EU

GIRO MIGRATORIO

Las acciones ejecutivas firmadas en una ceremonia en la Casa Blanca incluyeron el levantamiento inmediato de la prohibición de viajar para 13 países africanos y de mayoría musulmana y cancelar la emergencia nacional que Trump había decretado para desviar fondos y financiar así la construcción del muro con México, que por el momento queda en el aire.

Biden firmó un memorando ordenando al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al fiscal general que preserve el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los migrantes que llegaron al país cuando eran niños de la deportación (dreamers), y revertirá una orden ejecutiva de Trump que pide una aplicación más estricta de normas de inmigración.

Más tarde, el DHS suspendió todas las nuevas inscripciones en un programa que ha empujado a decenas de miles de migrantes a esperar en México para las audiencias de asilo en los tribunales locales.

Terminará el 21 de enero, pero las actuales restricciones de viaje no esenciales por el Covid-19 seguirán en vigor.

“Los participantes actuales del MPP deben permanecer donde están, en espera de más información oficial”, señaló.

Amparado en “Permanezcan en México”, Trump envió a más de 60 mil indocumentados que cruzaron la frontera a esperar en México sus citas ante jueces migratorios, lo que puede tomar meses.

Esto, tras el repunte de las detenciones en la frontera con México, que en mayo de 2019 alcanzaron los 132 mil 856 casos.

Washington firmó acuerdos en 2019 con México y los miembros del Triángulo Norte de Centroamérica -El Salvador, Honduras y Guatemala- para detener la entrada de inmigrantes en la frontera sur.

Mundo Así fue la odisea para la entrega de los códigos nucleares entre Trump y Biden

Mundo Avril Haines, confirmada como nueva Directora de Inteligencia de EU