Grupos de EU gastan 44 mdd en fake news sobre Covid para AL

BOGOTÁ. Organizaciones cristianas de derecha afines al presidente de EU, Donald Trump, gastaron 44 millones de dólares en campañas para “desinformar” sobre Covid-19, el aborto y la homosexualidad en América Latina, informó la web británica openDemocracy.

Al investigar miles de páginas de declaraciones financieras, el medio descubrió que “organizaciones de derecha cristiana gastaron en América Latina al menos 44 millones de dólares desde 2007”.

El dinero, parte de los 280 millones de dólares invertidos en el mundo por 28 grupos de EU, fue empleado para impulsar “conspiraciones” y “agendas antiderechos”, indicó opneDemocracy.

A pesar de que América Latina es una de las regiones más afectadas del mundo por el coronavirus, los grupos de derecha gastaron grandes sumas de dinero para desinformar frente a dicha problemática.

Por ejemplo, la American Society for the Defense of Tradition, Family and Property (TFP), que declaró gastos de por lo menos 2.7 millones de dólares, calificó la actual crisis sanitaria como “el esfuerzo de ingeniería social y trasvase ideológico más monumental de la historia”.

Grupos cristianos de derecha afines a Trump destinaron asimismo dinero para crear campañas que van en contra de los derechos de la población LGBTI y de la planificación familiar.