EU salió de la fase de pandemia por Covid-19: Anthony Fauci

Frente a las bajas en contagios, muertes y hospitalizaciones, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, afirmó este miércoles que Estados Unidos ha salido de la fase de pandemia de Covid-19.

"Ciertamente ahora estamos en este país fuera de la fase de pandemia, es decir, no tenemos 900 mil nuevas infecciones diarias ni decenas y decenas y decenas de miles de hospitalizaciones y miles de muertes. Estamos a un nivel bajo ahora", dijo Fauci en una entrevista con la cadena de televisión CBS.

Te puede interesar: Todo lo que sabemos de la misteriosa Hepatitis que está afectando a menores

Pese a considerar que el país está fuera de la fase de pandemia, Fauci señaló que no cree que el Coronavirus vaya a erradicarse.



"Lo que sí que podemos mantener es un nivel muy bajo y vacunar de forma intermitente a la gente, no sé con qué frecuencia, podría ser cada año, o incluso cada más tiempo para mantener el nivel bajo, pero ahora no estamos en la fase de pandemia en el país", remarcó.



No obstante, apuntó que si se observa la situación mundial "no hay duda de que la pandemia sigue", ya que, explicó, todavía hay contagios muy rápidos y de forma amplia en distintas partes del mundo.



Según los datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), los nuevos casos diarios de Covid-19 en EU no están superando los 60 mil en abril, tras el repunte sufrido en enero por la variante omicron donde se sobrepasó el millón de nuevos contagios al día.

Mundo EMA aprueba Paxlovid, píldora anticovid de Pfizer

Del mismo modo, los fallecidos por la enfermedad muestran una tendencia a la baja con menos de 500 diarias, e incluso con cifras por debajo de las 100 en algunas jornadas.



Durante la entrevista, Fauci fue preguntado también por la efectividad de un tratamiento por el que ha apostado el gobierno de Estados Unidos a la hora de tratar la enfermedad, las pastillas antivirales Paxlovid, de la farmacéutica Pfizer.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El epidemiólogo destacó que "se trata de una terapia altamente efectiva" y subrayó que en los ensayos clínicos quedó demostrado que el 90 por ciento de los voluntarios a los que se le administró este tratamiento quedaron protegidos de aumentar la gravedad de la enfermedad en caso de contagio o posible hospitalización.

Fauci dijo que el gobierno tiene muchas dosis disponibles y que hay sitios donde la persona puede hacerse un test de Covid, y si da positivo, recibir Paxlovid de inmediato.