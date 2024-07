EU no está implicado en la muerte del líder de Hamas, afirma Blinken

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró este miércoles que Washington no tenía constancia ni está implicado en la muerte del líder político del grupo islamista palestino Hamas, Ismail Haniyeh.

"Esto es algo de lo que no teníamos constancia ni en lo que estábamos implicados. Es muy difícil hacer especulaciones" sobre el impacto que este asesinato puede tener, dijo Blinken al canal de televisión Channel News Asia durante su visita a Singapur.

El grupo islamista palestino Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder, Ismail Haniyeh, en Teherán, donde se encontraba de visita oficial, y culpó a Israel de su asesinato, advirtiendo que "no quedará impune".

El responsable de la política exterior estadounidense eludió comentar cómo la muerte del líder de Hamas puede influir en el conflicto en Oriente Medio.



"He aprendido con los años a no hacer especulaciones sobre el impacto que un acontecimiento puede tener sobre otra cosa", dijo.



En la línea de lo que expresó horas antes durante una conferencia de prensa, Blinken recalcó la importancia de alcanzar un alto el fuego en el conflicto y mostró el compromiso de Estados Unidos para "trabajar en ello durante el tiempo que sea necesario".



El secretario de Estado subrayó que "es de vital importancia ayudar a terminar con el sufrimiento de los palestinos en Gaza" y "llevar a los rehenes a casa, incluidos algunos estadounidenses".



"Una de las cosas en las que nos hemos centrado es asegurarnos de que el conflicto que surgió en Gaza no se extienda", agregó.

Horas antes de los comentarios de Blinken, quien se encuentra de gira por Asia, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, también en el continente asiático, defendió desde Filipinas que la escalada del conflicto en Oriente Medio "no es inevitable" pese a la muerte de Haniyeh.