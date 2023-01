EU aceptará a 30 mil migrantes al mes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves que aceptará a más de 30 mil migrantes al mes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, expandiendo así un programa por el que ya concede actualmente permisos humanitarios a venezolanos, pero que se registran previamente por internet.

“Con base en el objetivo de expandir los mecanismos de movilidad laboral en las Américas, reconocido en la Declaración de Los Ángeles de Migración y Protección, Estados Unidos ha respondido positivamente a las solicitudes de México de expandir los mecanismos de movilidad laboral y humanitaria en la región”, señaló la cancillería mexicana en reacción al anuncio estadounidense.

A través de un comunicado, la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard agregó que el programa de permisos humanitarios para personas de Venezuela, implementado en octubre del 2022, muestra resultados positivos tanto en la creación de una nueva vía de admisión al mercado laboral estadounidense como en la disminución de los flujos migratorios irregulares en la región.

Según dijo, hasta hoy, el nuevo programa ha permitido el acceso ordenado, seguro y regular a Estados Unidos de 11 mil 460 personas venezolanas y alrededor de 16 mil ya cuentan con autorización para ingresar a dicho país próximamente.

Asimismo, aseguró que los cruces irregulares diarios han disminuido en hasta un 94 por ciento, al pasar de mil 511 el 2 octubre pasado, previo a la implementación del programa, y 90 registrado el pasado 4 diciembre último.

Subrayó que las personas migrantes que sigan las instrucciones del programa y no se presenten en la frontera entre México y Estados Unidos podrán ingresar a dicho país por vía aérea y acceder a su mercado laboral formalmente. Por el contrario, las personas de las nacionalidades referidas que no cumplan con los requisitos o que no sigan las indicaciones del nuevo programa serán sujetas al Título 42 como hasta ahora ha sucedido con personas de nacionalidad venezolana, es decir la expulsarán de manera inmediata a México.

“El ingreso de hasta 30 mil personas por mes a Estados Unidos representa una alternativa significativa frente a los flujos migratorios irregulares que conllevan riesgos importantes para la seguridad de las personas migrantes y refugiadas. En ese sentido, la expansión de las nuevas medidas evita que dichas personas entren en contacto con organizaciones criminales y, en contraste, puedan ingresar a los Estados Unidos de un modo ordenado, seguro, regular y humano”, agregó la cancillería mexicana.

El anuncio se da a sólo cuatro días de que el presidente estadounidense, Joe Biden, llegue a México para participar en la décima Cumbre de Líderes de América del Norte en la se prevé uno de los temas a tratar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sea el migratorio.

La cancillería mexicana agregó que fortalecerá el diálogo y la colaboración con los organismos internacionales para coordinar y aumentar las medidas de protección para las personas migrantes y refugiadas que se encuentren en territorio nacional.