Cónyuges e hijastros de estadounidenses podrán buscar permiso de permanencia en EU

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció el inicio en el Registro Federal para implementar el programa ‘Keeping Families Together’ (Mantener unidas a las familias), un proceso para que ciertos no ciudadanos cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses soliciten el permiso de permanencia en el país.

La dependencia estadounidense recalcó que esta medida es parte del esfuerzo de la actual administración en la Casa Blanca para promover la unidad y estabilidad de las familias, aumentar la prosperidad económica de las comunidades estadounidenses, así como para fortalecer las relaciones diplomáticas con los países socios en la región, reducir la presión sobre los limitados recursos del gobierno y promover los objetivos de seguridad nacional, seguridad pública y seguridad fronteriza.

“Con demasiada frecuencia, los cónyuges de ciudadanos estadounidenses, que no son estadounidenses,–muchos de ellos madres y padres– viven con incertidumbre debido a barreras en nuestro sistema de inmigración”, dijo Ur M. Jaddou, Director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Agregó que este proceso para mantener unidas a las familias estadounidenses eliminará las barreras para quienes de otro modo no calificarían para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.

Las solicitudes para aplicar a este programa comenzaron a ser recibidas el lunes y el registro se mantendrá abierto hasta nuevo aviso.

Las personas que aspiren a este programa deben presentar el Formulario I-131F, Solicitud de Permiso para Ciertos Cónyuges e Hijastros No Ciudadanos de Ciudadanos Estadounidenses, en línea, después de crear una cuenta myUSCIS.

La tarifa de presentación es de 580 dólares

Entre los requisitos para aspirar a este beneficio migratorio, el DHS explicó que los cónyuges no ciudadanos de ciudadanos estadounidenses deben estar presentes en Estados Unidos sin admisión o permiso de permanencia temporal; haber estado presente físicamente de manera continua en ese país desde al menos el 17 de junio de 2014 hasta la fecha de presentación de su solicitud; así como estar casado legalmente con un ciudadano estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes y no tener antecedentes penales descalificatorios, además de no ser considerado una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza.

Los aspirantes deberán, también, presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a la investigación de antecedentes de seguridad nacional y pública.

En cuanto a los hijastros, estos deberán ser menores de 21 años y solteros; además de estar presente en Estados Unidos sin admisión ni libertad condicional; tener un padre no ciudadano que contrajo un matrimonio legalmente válido con un ciudadano estadounidense el 17 de junio de 2024 o antes y antes de cumplir 18 años.

Tampoco deberán de tener antecedentes penales que lo descalifiquen ni ser considerado una amenaza para la seguridad pública, la seguridad nacional o la seguridad fronteriza.

Al igual que los cónyuges, los hijastros deberán presentar datos biométricos y someterse a las verificaciones de antecedentes requeridas y a las verificaciones de antecedentes de seguridad nacional y pública.

USCIS dijo estar comprometido con la integridad del programa y la protección contra el fraude, utilizando la capacitación y las prácticas existentes para identificar evidencia fraudulenta.

El DHS estima que 500 mil cónyuges no ciudadanos y 50 mil hijastros no ciudadanos estadounidenses pueden cumplir con estos criterios de elegibilidad.