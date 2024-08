En Debate | La última cena de los Juegos Olímpicos

Durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024 se presentó una escena musical basada en el cuadro "La Fiesta de los Dioses", de Jan van Bijlert, misma que fue interpretada por muchos en el mundo como una versión de La Última Cena, de Leonardo Da Vinci, desatando un debate mundial.

BÁRBARA BUTCH, DJ

“Desde el evento inaugural de los Juegos Olímpico, donde con otras drag queens hicimos una representación de la Última Cena, hemos sido objeto de comentarios sexistas y hasta antisemitas. He sido amenazada de muerte, tortura y violación, y también he sido blanco de numerosos insultos antisemitas, homofóbicos, sexistas y gordofóbicos”.

DONALD TRUMP, ex presidente de EU

"Pienso que la ceremonia de apertura fue una vergüenza, en realidad. Pienso que fue terrible. No vamos a tener una Última Cena, como la presentaron la otra noche. Estoy a favor de todos. Soy muy abierto de mente Ustedes me conocen mejor que la mayoría de la gente. Soy muy abierto de mente, pero pienso que lo que hicieron fue una vergüenza".

PHILIPPE KATERINE, cantante francés

"Que quede claro que con Thomas Jolly no hablamos nunca de religión, ni de la cena. Nunca he tenido una voluntad de burlarme o de denigrar nada, ni nadie. El propósito de la secuencia 'Festividad' era hacer una gran fiesta pagana. Pero entiendo que si no hubiera polémica, no sería divertido”.

RECEP TAYYIP ERDOGAN, presidente turco

"Llamaré al Papa tan pronto como me sea posible para compartir con él la inmoralidad cometida contra el mundo cristiano y contra todos los cristianos. Los Juegos Olímpicos se usaron como una herramienta de perversión que corrompe la naturaleza humana".

THOMAS JOLLY, director artístico de la ceremonia de apertura

“Nunca encontrarán por mi parte ningún deseo de burlarme. Quise hacer una ceremonia que reparara, que reconciliara. También que reafirmara los valores de nuestra República. La Última Cena no fue la inspiración para ese cuadro. Creo que estaba bastante claro que era Dioniso quien llegaba a esa mesa. Esta ahí porque es el dios de la fiesta (...) y el padre de Secuana, la diosa y personificación del río que cruza París”.

MARÍA ZAJÁROVA , portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia

“La escena ‘Festividad’ fue una parodia de un motivo sagrado para los cristianos, con apóstoles representados por travestis”.

AL AZHAR, institución religiosa egipcia

“Condenamos las escenas de falta de respeto a Cristo durante la inauguración de los Juegos Olímpicos en París, ya que consideramos que es una forma de promover la homosexualidad y la transexualidad. Faltar al respeto a Jesucristo o a cualquiera de sus compañeros profetas es un acto de extremismo y barbarie temeraria”.

ANNE DESCAMPS, portavoz de París 2024

“Nunca hubo intención de mostrar falta de respeto a ningún grupo religioso. Al contrario, toda la ceremonia intentó celebrar la tolerancia comunitaria. Al observar el resultado de los encuentros, creemos que este objetivo se logró. Si la gente se ha sentido ofendida, por supuesto que lo sentimos mucho”.