Trump sugiere la posibilidad de postergar elecciones presidenciales en EU

A 96 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump sugirió una posible postergación de los comicios ante el supuesto riesgo de fraude en el uso del voto por correo.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense afirmó que "con la votación universal por correo (no la votación en ausencia, lo cual es bueno), 2020 será la elección más INACTIVA Y FRAUDULENTE de la historia".

Será una gran vergüenza para los Estados Unidos.

Ante ello, Trump manejó la posibilidad de "¿retrasar las elecciones hasta que las personas puedan votar de manera adecuada y segura?".

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

En razón de la pandemia de COVID-19, numerosas autoridades estatales, el Partido Demócrata y organizaciones de la sociedad civil promueven el voto por correo para la elección del 3 de noviembre que, además de decidir la Presidencia del país, renovará un tercio del Senado y la totalidad de miembros de la Cámara de Representantes.

En 244 años de existencia de la República nunca se ha suspendido una elección nacional en Estados Unidos, ni siquiera la de 1864, que ocurrió cuando el país estaba en el tercer año de su Guerra Civil.

Sin embargo, postergar los comicios sería improbable porque de acuerdo con la Constitución, el presidente de Estados Unidos no tiene autoridad legal para postergar o cancelar una elección y "el Congreso debe determinar la fecha de elección de los electores y el día en el cual emitirán sus votos, con esa fecha aplicable para todo el país".

Biden aventaja en Florida, estado clave

Donald Trump aparece ahora en la mayoría de las encuestas a la zaga de su posible rival, el demócrata Joe Biden.

Este jueves, una encuesta señala que Biden aventaja a Donald Trump en el crucial estado de Florida con una intención de voto de 50% frente a 46%, de cara a las elecciones del 3 de noviembre.

Un 4% de los encuestados por la firma Mason-Dixon, todos ellos registrados como votantes, aún no decide a quién elegir.

El exvicepresidente Biden tiene sus mayores seguidores entre los demócratas (87% frente a 9% de Trump), los independientes (52%-43%), las mujeres (53%-43%), los afroamericanos (88%-6%), los hispanos (56%-39%) y las personas de 18 a 34 años de edad (66%-29%).

Foto: Reuters

El presidente Trump lidera las intenciones de voto entre los republicanos (87%-10%), los hombres (49%-47%), los blancos (57%-40%) y los mayores de 50 años (51%-46%).

Florida es un estado muy codiciado por los 29 votos del colegio electoral que proporciona y donde los candidatos deben esforzarse más, pues no tiene un patrón de voto fijo. En 2016 el ganador en Florida fue el republicano Trump, pero cuatro años antes fue el demócrata Barack Obama el elegido.

Trump tiene su bastión en el norte del estado (57% frente a 40% de Biden) y también lidera en el centro de Florida (54%-42%) y en el suroeste (56%-41%).

Foto: Reuters

Sin embargo, el demócrata tiene una importante ventaja en el populoso y mayoritariamente hispano sureste de Florida (65%-31%).

La encuesta se realizó por teléfono a 625 electores de Florida escogidos al azar y tiene un margen de error menor a +/- 4 puntos.

Según el sitio RealClearPolitics, el promedio de las encuestas realizadas hasta ahora sobre las elecciones muestra una ventaja de ocho puntos para Biden.

||Con información de EFE||