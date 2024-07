Decenas de venezolanos protestan en Miami por no poder votar en elecciones de su país

Decenas de venezolanos protestaron este domingo en Miami por no poder votar en las elecciones presidenciales de su país, ya que el gobierno de Nicolás Maduro retiró sus representaciones diplomáticas en Estados Unidos tras la ruptura de relaciones diplomáticas con Washington en 2019.

Los manifestantes, muchos de ellos envueltos en banderas venezolanos, se reunieron en el céntrico barrio de Brickell, frente al edificio que albergaba el consulado de su país en Miami antes del cierre, convertido ahora en un banco.

"En este edificio deberíamos estar votando (…), pero la dictadura criminal de Nicolás Maduro nos robó el derecho a votar. Lo que no nos va a robar jamás es el derecho de protestar en su contra", declaró Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, una de las asociaciones que convocó la manifestación.

Ferro afirmó que el gobierno venezolano podría haber habilitado el voto en Estados Unidos, incluso sin delegaciones diplomáticas, pero sostuvo que no quiso hacerlo.

Las presidenciales de este domingo decidirán entre la continuidad del chavismo, que lleva 25 años en el poder, o la victoria de una oposición unida.

Allam Chávez se instaló en el área de Miami hace ocho años tras abandonar su ciudad natal de Barquisimeto, en el norte de Venezuela.

Este domingo está triste por no poder decidir quién gobernará su país. "Me siento atado de manos por no poder votar. Me sentiría mucho mejor conmigo mismo si pudiera hacerlo".

Su esperanza es una victoria de la oposición y la posibilidad de regresar a Venezuela, donde viven numerosos familiares a los que extraña.

Como la mayoría de los manifestantes, Chávez cree que Maduro respetará los resultados de los comicios, sean cuales sean, seis años después de su reelección entre sospechas de fraude.

Rohel Tovar, un venezolano que lleva 10 años en Miami, también confía en un cambio de gobierno.

"Aunque el régimen quiera negarnos esta victoria, no habrá manera porque la participación es contundente", asegura.

Maduro, de 61 años, busca un tercer mandato de seis años cuando el país apenas asoma de una grave crisis que contrajo el PIB en un 80% en 10 años y empujó al éxodo a más de siete millones de personas.

Su principal rival es el diplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años, quien representa a la popular líder opositora María Corina Machado, que no pudo postularse debido a una inhabilitación política.

En Estados Unidos viven unos 640 mil venezolanos, según los últimos datos del Pew Research Center (PWC) recabados en 2021. El 47% de ellos está en Florida.