Trump acusa a Irán de asalto a embajada de EU en Bagdad

El presidente Donald Trump acusó a Irán del asalto cometido ayer en contra de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, por lo que espera que este país utilice sus fuerzas para proteger la sede diplomática.

La embajada fue tomada por asalto por una multitud tras los bombardeos ordenados por Washington el domingo.

"Esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada. Ya han sido informados!", escribió Trump en Twitter, acusando a Irán de estar detrás de la iniciativa.

Trump también acusó a Irán de "orquestar" el asalto contra la legación estadounidense en la capital iraquí. "Serán considerados completamente responsables", agregó.

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

El mandatario defendió la decisión de su gobierno de proceder a los bombardeos en represalias por la muerte, el viernes, de un contratista estadounidense en un ataque no reivindicado pero atribuido por Washington a las brigadas del Hezbolá.

Este grupo armado iraquí es miembro del Hachd al-Chaabi, una coalición de paramilitares dominada por fracciones proiraníes e integrada a las fuerzas regulares.

"Irán mató a un contratista estadounidense y provocó numerosos heridos. Hemos respondido con fuerza y siempre lo haremos", escribió Trump.

Tras las operaciones armadas del domingo, en las que murieron 25 combatientes de las brigadas de Hezbolá, el sentimiento antiestadounidense ha aumentado en Irak, exacerbado por los grupos proiranés.

El país está sacudido desde el 1 de octubre por una revuelta popular contra un gobierno acusado de corrupción e incomptetencia.

Miles de combatientes y de partidarios del Hachd que participaban en el entierro de las víctimas del bombardeo estadounidense franquearon los puestos de control de la ultra vigilada Zona Verde de Bagdad, donde se encuentran la embajada estadounidense y las instituciones iraquíes. Según comprobaron periodistas de la AFP, las fuerzas de seguridad les permitieron el acceso.

Luego organizaron una sentada frente a la representación diplomática, antes de lograr atravesar la primera barrera del gigantesco complejo estadounidense, a pesar de los intentos de las fuerzas de seguridad iraquíes de impedirles el paso.

EU protegerá a ciudadanos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió el martes a Irak que Washington "protegerá" a sus ciudadanos, luego de que seguidores de militantes proiraníes asaltaran la embajada estadounidense en Bagdad.

En una llamada telefónica con el primer ministro iraquí, Adel Abdel Mahdi y el presidente Barham Saleh, Pompeo "dejó claro que Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos, que están allá para apoyar un Irak soberano e independiente", dijo el Departamento de Estado en un comunicado.

Mike Pompeo "advirtió claramente que Estados Unidos protegerá y defenderá a sus ciudadanos, que están en el país para respaldar a un Irak soberano e independiente", agregó.