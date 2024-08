Alberto Fernández niega haber golpeado a su esposa: no he sido autor de ninguno de esos hechos

El expresidente argentino Alberto Fernández, al que su antigua pareja Fabiola Yáñez denunció por golpearla en varias ocasiones, afirmó no haber "sido autor de ninguno de estos hechos", en una entrevista publicada este martes por el diario español El País.

"Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer", afirmó Fernández en una entrevista concedida en Buenos Aires.

"No estoy para alimentar toda la mugre que mediáticamente se está generando. Los recibí a ustedes para decirle a los ojos que no he sido autor de ninguno de esos hechos", insistió el exmandatario peronista, que gobernó Argentina entre 2019 y 2023.

"Lo que voy a hacer es esperar, ir a la justicia y que la justicia resuelva", añadió el político de 65 años en la entrevista.

Fabiola Yáñez vive en Madrid con su hijo pequeño, fruto de su relación de más de una década con el antiguo presidente.

El 6 de agosto, esta ex periodista y presentadora denunció a Fernández por violencia física y psicológica, y un juez argentino ordenó reforzar la protección de la mujer en España y prohibió al expresidente salir de Argentina.

El caso ha sacudido al país sudamericano, sobre todo desde la publicación por el portal de noticias Infobae de imágenes de Yáñez con marcas de golpes en su brazo y en su rostro y chats que comprometen al exmandatario.

Tanto el actual presidente, Javier Milei, un rival político, como la también peronista y ex jefa de Estado Cristina Kirchner, antigua aliada, repudiaron a Fernández por los presuntos hechos que se le atribuyen.