Transportistas prevén más delitos por emergencia sanitaria

La entrada a la Fase 3 por el Covid-19, y la crisis económica que dejará esta pandemia, vaticina un negro panorama para el sector del autotransporte, al prever que en abril y mayo se dispararán los índices de robos de mercancías, alimentos, aparatos electrónicos y de telefonía celular que se mueven de un lugar a otro.

Tan sólo el año pasado, el sector reportó ́más de 16 mil robos, un incremento de 209 por ciento durante los últimos cuatro años, siendo Puebla, Michoacán, Estado de México y Tlaxcala, los estados del país que agruparon el 75 por ciento de los delitos en el sector, según señala la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR).

Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), que agrupa a más de 500 mil elementos y 6 mil empresas, advierte que los saqueos a tiendas de autoservicios, que se han registrado durante la pandemia en diversos puntos de nuestro país, es una llamada de alerta para evitar que los robos se trasladen al sector del autotransporte.

Para ello, dijo ya establecieron comunicación con la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para coordinar acciones preventivas como incrementar las seguridad en los paraderos de los camioneros, redoblar la comunicación con la autoridad a través del C-4 y con un chat especial entre los transportistas y la autoridad para reportar en tiempo real lo que ocurre en las carreteas federales.

Además pretenden, generar una cultura de la denuncia, simplificar los trámites de acusaciones y generar acciones para detectar el destino de las mercancías robadas y compradores, para fincar responsabilidades penales.

De acuerdo con fuentes ministeriales consultadas por El Sol de México, en algunos casos y por la forma de operar, las células del crimen organizado poseen información sobre el transporte de mercancías, horarios de las corridas, rutas, tramos de descanso y hasta la posición de las autoridades.

Si bien Sapién recalca que el robo de vehículos tuvo un tendencia a la baja, con 15 mil asaltos con violencia en enero y bajó a 13 mil en marzo, en el robo a transporte de carga se advierte que una de las zonas más peligrosas es San Luis Potosí, en la parte de Matehuala donde se puede incrementar hasta 38 por ciento.

Advierte, además, un incremento en el hurto de hidrocarburos y huachicoleo entre los estados Guanajuato y Michoacán, y en el denominado “el triángulo rojo” donde convergen los estados de Puebla Veracruz y Tlaxcala, “El robo al autotransporte se puede incrementar considerablemente derivado de la falta de oportunidades de empleo”, alerta Sapién Santos.

Asimismo, consideró que el sector de la seguridad privada peligra, ya que genera 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y cuenta con 500 mil elementos a nivel nacional, a través de 6 mil empresas. “Incluso prevemos que por la pandemia pudiéramos perder hasta la mitad de los empleos que generamos, lo que dejará en el desamparo a miles de familias”, dijo.

Por su parte, Alejandro Desfassiaux, experto en temas de seguridad, sostiene que la emergencia sanitaria corre el riesgo de convertirse en una social. “Veremos aumento de saqueos generalizados de electrodomésticos, joyas y efectivo, pero lo más grave vendrá en la fase 4, donde presenciaremos una transmisión sostenida de la enfermedad aunada a la falta de dinero en los bolsillos de los ciudadanos, cuando comenzarán desafortunadamente los saqueos de productos de primera necesidad como alimentos y medicinas” pronosticó.

Destacó que al menos se han identificado 29 grupos en las redes sociales que han encontrado la coyuntura perfecta para robar, valiéndose de la “excusa”.

Anticipa que la aplicación del Plan DN-III-E por parte del Ejército Mexicano y el trabajo conjunto con la Guardia Nacional serán factores clave en la instalación de un cerco sanitario que salvaguarde la integridad de la ciudadanía, lo que es positivo, pero no es suficiente hasta que no se extirpe el cáncer que representan las policías estatales y municipales que agravan la situación de la inseguridad y no ayudan en nada en el tema de los saqueos.

Según la SSPC, su titular Alfonso Durazo ya ha encabezado videoconferencias con directivos de cámaras de autotransporte a fin de evaluar los avances alcanzados y reforzar acciones conjuntas, para inhibir los actos delictivos en contra del robo de trenes y transporte de carga en tramos carreteros del país.

En los enlaces, donde también ha participado el Comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, se alcanzó el acuerdo de reforzar las acciones preventivas con el objetivo de inhibir los actos delictivos en toda la red carretera nacional y una mejor colaboración con los transportistas para garantizar la seguridad ferroviaria y de carreteras por parte de la Guardia Nacional, que permitan debilitar este ilícito.