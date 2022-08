Suicidio, la segunda causa de muerte en jóvenes mexicanos de 14 a 29 años: ONG

El suicidio es la segunda causa de muerte en el país entre personas de 14 a 29 años, aseguró el Observatorio Nacional del Suicidio en México de la organización Effetha-Kum, la cual detalló que en 2020 se registraron al menos dos mil 858 muertes por esta causa entre ese grupo de edad.

En la presentación de su primer informe anual sobre el suicidio en el país, la asociación especializada en la atención a personas con ideación suicida alertó que a pesar de que México se ubica en el lugar 34 entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor tasa de suicidio por cada 100 mil personas, este es un fenómeno que va creciendo año con año en el país.

Desarrollado con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Mexicano de la Juventud y de la Secretaría de Salud, el documento presentado por Effetha-Kum detalla que esta “pandemia silenciosa” es principalmente preocupante entre la población de entre 20 y 29 años, ya que es la segunda causa de muerte en el grupo etario.

“En México ocurren, en promedio unos 22 suicidios al día, casi un suicidio por hora. Y esto es lo que las cifras del INEGI nos comunican, sin embargo, detrás de cada suicidio siempre hay mucho sufrimiento y es un sufrimiento que se viene acumulando de mucho tiempo. Uno no despierta un día y decide acabar con su vida, normalmente las personas que se suicidan o intentan suicidarse inician una carrera suicida por mucho tiempo, pueden ser meses, pueden ser años”, advirtieron.

En términos generales, según el informe del Observatorio Nacional del Suicidio en México, en 2020 el país registró siete mil 896 suicidios, de los cuales en 81.69 por ciento de los casos fueron hombres y 18.31 por ciento mujeres. Además, hubo tres mil 665 atentados contra la propia vida que no se concretaron.

Chihuahua, por su parte, es el estado con mayor tasa de suicidios en el país al duplicar los 6.2 por cada 100 mil habitantes que se registran en toda la República. Con 14 por cada 100 mil personas se encuentra arriba de Aguascalientes, que registra 11.1; Yucatán, con 10.2; Sonora, con 8.8; y San Luis Potosí, con 8.4.

El estado con menos suicidios por la misma tasa de habitantes es Guerrero, con 2; le siguen Veracruz, con 3.3; Hidalgo, con 3.7; Chiapas, con 3.8; Oaxaca, con 3.9; y el Estado de México con 4.1.

Desde el Effetha-Kum se advirtió que estas cifras son preocupantes, no sólo por la pérdida de la vida de las personas, sino que, de acuerdo con sus cifras, el suicidio de un individuo afecta la vida de 137 personas más, por lo que pidió no estigmatizar el deceso de las personas, ya que estos actos contra la propia vida obedecen a algo multifactorial que agrupa causas psicológicas, biológicas y ambientales.

“A veces nos quedamos con la idea de que las personas se suicidan por lo último que (les) sucedió y esto nos es ver sino la punta del iceberg, no estamos viendo todos los otros factores que también jugaron un papel, no estamos viendo, por ejemplo, que nueve de cada 10 personas que se suicidan, nueve de cada 10, tienen muchas veces una enfermedad mental al momento de llevar a cabo el acto; enfermedades como depresión, ansiedad o algún trastorno de personalidad, y en México una de cada tres personas padece una enfermedad mental que no es necesariamente atendida. El mexicano tarda en promedio 14 años en pedir ayuda cuando se trata de temas de salud mental”, concluyó.