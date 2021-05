Se normaliza abasto de vacunas contra tuberculosis y sarampión

Poco a poco se va reactivando la dotación de vacunas BCG contra tuberculosis; la triple viral, contra sarampión, rubéola y paperas (SRP), y la doble viral, contra sarampión y rubéola (SR), luego de un desabasto nacional que duró prácticamente todo el año pasado y se extendió los primeros meses de este 2021.

La vacuna BCG se aplica a recién nacidos. La triple viral se pone a niños de un año y con un refuerzo a los seis años de edad. Y la doble viral se inyecta a partir de los 10 años a quienes no recibieron la segunda dosis de la triple viral.

“Vine hace como 15 días y no había vacuna BCG, pero por fortuna ya llegó y traje a mi bebé”, señaló una joven que acudió al Centro de Salud Urbano de Toluca, en el Estado de México.

El abasto podría ser temporal. Este lunes, El Sol de México informó que al menos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendría que inmunizar contra sarampión a 3.8 millones de niños, incluidos los que se quedaron sin vacuna entre 2015 y 2020, lo que significa cubrir el doble de su meta anual, según dijo en entrevista Nibardo Paz Ayar, coordinador de Programas Médicos del instituto.

En el caso de la BCG, el IMSS ha recibido apenas 40 por ciento de las vacunas requeridas para este año, sin que exista una fecha para que llegue el resto de las dosis.

Organización Editorial Mexicana constató la existencia, por ahora, de vacunas BCG, SRP y SR en los estados de México, Chihuahua, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Sólo en Aguascalientes seguía la escasez de la vacuna contra tuberculosis (al menos en los centros La Salud y San Marcos y la clínica 7 del IMSS), mientras que en Morelia, Michoacán, las madres aún batallan por conseguir el antígeno.

Es el caso de Hortencia Campos, mamá de un pequeño que nació hace poco más de un mes. “Yo llevo dos días intentando y nada más no pueden aplicarle a mi bebé la del BCG, me tienen ahí esperando nada más… Es un relajo, no deberían tenerlas (a las mamás) en espera tanto tiempo si están con un bebé recién nacido”.

La situación que pasa Hortencia no es un problema atribuible al desabasto sino a que para la aplicación de la vacuna es necesario que se junten 10 o, en algunos casos, 20 niños, según el frasco. Sólo cuando se ha reunido la cantidad necesaria se abre el frasco para evitar el desperdicio del antígeno, expuso Carlos Ramos Esquivel, director de Servicios de Salud en Michoacán.

El funcionario estatal reconoció que en 2020 no hubo suficiente abasto de la vacuna contra sarampión y se congeló la llegada de la BCG. Para este año, añade Ramos, la situación “ya está mejorando”.

Indicó que tras la llegada de 182 mil dosis de la vacuna contra tuberculosis hace un par de semanas, comenzó la jornada de vacunación en la entidad. También se están aplicando 254 mil dosis de la vacuna contra sarampión y rubéola.

FALTAN VACUNAS CONTRA TÉTANOS

En tres estados se constató la falta de vacuna contra el tétanos, al menos desde hace un año. En Hermosillo, Sonora, la ausencia del biológico hace que las pocas dosis que existen se utilicen en casos de urgencia.

“En casos graves como una paciente embarazada o en alguna persona que sufra un accidente, se está utilizando la vacuna que contiene difteria, tosferina y tétanos en una sola aplicación (conocida como TDPA)”, dijo el cirujano y médico bariatra, Víctor Hugo López.

La vacuna contra el tétanos también falta en Veracruz. “Desde enero de 2020, que fue la última vez que la recibimos, no ha llegado”, indicó la enfermera Sonia, trabajadora de una de las clínicas del estado. Añadió que para las urgencias utilizan también la TDPA.

El desabasto de este antígeno también se pudo constatar en los centros de salud de Durango.

BRIGADAS DE VACUNACIÓN

En León, Guanajuato, la vacuna BCG llegó desde el 25 de marzo, confirmó la Secretaría de Salud estatal. En un recorrido por varios Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales en Salud (CAISES) se comprobó la disponibilidad del biológico y que varias madres acudían con sus bebés para recibirlo.

Según autoridades estatales, se distribuyeron nueve mil dosis en León, cinco mil en Guanajuato capital, cinco mil en San Miguel de Allende, ocho mil en Celaya, dos mil en Acámbaro, seis mil en Salamanca, siete mil en Irapuato y cuatro mil en San Francisco del Rincón.

La vacuna contra tuberculosis se está aplicando incluso a los niños que nacieron dentro de los últimos tres años y aún no han recibido la dosis.

En Ciudad Juárez, Chihuahua, la BCG también llegó, pero debe aplicarse forzosamente en el centro de salud de la cabecera municipal. En Parral, en el mismo estado norteño, más de dos mil dosis del antígeno se encuentran ya en la Jurisdicción Sanitaria III, informó Marcos Rodarte, representante del departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Salud de Chihuahua

En Tabasco, los centros de salud estatales aplican las vacunas contra tuberculosis de manera normal. Inclusive, personal médico sale en brigadas a las colonias y comunidades para inmunizar a los niños.

La única salvedad que existe es en los municipios donde se aplica la vacuna contra Covid19; en esos casos las vacunas del cuadro básico se aplican solamente en los centros de salud de las cabeceras municipales.