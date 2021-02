Se cae página de registro para vacunación contra Covid-19

A pocas horas de que el Gobierno federal anunció el registro para la segunda etapa de la vacuna contra Covid-19 para las personas mayores de 60 años, el sitio web https://mivacuna.salud.gob.mx/ colapsó.

Al tratar de ingresar a la página aparece un mensaje que indica que el sitio no puede ser cargado.

Usuarios de redes sociales señalan que no pueden ingresar a la página y argumentan que puede deberse al tráfico para conectarse al sitio. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas por las que la página no funciona.

A picarle y a picarle y a picarle hasta que abra el registro de las vacunas, así como la página de TicketMaster para comprar los boletos del Corona Capital nos enseñó. — Pablo Rendón (@pagusrendon) February 2, 2021 El servidor para registrar a adultos mayores para la vacunación en https://t.co/CrzY6M1VK2 está caído o está muy lento o no sirve o fueron los medios o algo...



Confirmen. pic.twitter.com/nWXjJxhdjE — Enrique Hernández Alcázar (@EnriqueEnVivo) February 2, 2021 La página de registro de vacunación, es el nuevo Ticketmaster.🥺 — Mitzi López (@Mitziofl) February 2, 2021 Mi experiencia en comprar boletos de alta demanda en Ticketmaster me ayudó para: tener paciencia y generar técnicas para conseguir mis boletos (darle actualizar varias veces es una de ellas). Gracias a eso pude conseguir registro de vacuna para mis adultos mayores 🙌🏼. pic.twitter.com/6y4Iz8d3dQ — ID (@idtince) February 2, 2021

El gobierno federal habilitó a partir de este 2 de febrero el registro para iniciar la vacunación a personas adultas mayores de más de 60 años.

No obstante, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó este martes en la conferencia matinal del gobierno federal que aún no hay fecha para el inicio de esta segunda etapa de vacunación.

En México hay 15.1 millones de personas con más de 60 años, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 que dio a conocer el Inegi la semana pasada.

¿Cómo registrarse?

Entra a la página https://mivacuna.salud.gob.mx/

Introduce tu CURP. En caso de que no la conozcas o no la tengas a la mano, la puedes consultar vía internet.

Verifica que tus datos sean correctos.

Selecciona la opción “Quiero vacunarme”.

Si tienes más de 60 años, entra a https://t.co/JuH6kFN0ge



Inscríbete y completa tu registro para recibir la vacuna contra #COVID19.



Debes contar con tu #CURP.

Si no lo conoces, puedes consultarlo en: https://t.co/tMVqwsNj4V



Mira el video para conocer todos los pasos 👇 pic.twitter.com/stW0VgbyzP — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) February 2, 2021

En caso de que los datos no coincidan, presiona “Regresar” y confirma los datos de la CURP que ingresaste.

Selecciona la entidad y municipio donde actualmente estás viviendo.

Posterior a tu registro un servidor de la nación se pondrá en contacto contigo para proporcionarte la fecha y el lugar donde podrás acudir a vacunarte.

El horario de operación de la plataforma es de 08:00 a 24:00 horas de lunes a domingo.

