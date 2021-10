No funciona la Alerta de Género

Leticia Bonifaz Alfonzo, una de las 23 expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés), sostuvo que es tiempo de eliminar la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), herramienta que no funciona. En su lugar, urge una política integral de prevención de la violencia y abandonar la política centrada en lo judicial, como ahora sucede.

En entrevista con SemMéxico, antes de salir a Ginebra donde se lleva a cabo el 80 periodo de sesiones del Comité de la CEDAW, lamentó que la administración gubernamental no entienda cómo se aplican y se promueven los derechos humanos de las mujeres, ya que se trabaja sólo “por encimita”, sin ir al fondo del problema.

A pesar de ello, celebró la aprobación del derecho nacional de la interrupción legal del embarazo, en concordancia con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la reforma en puerta a la Ley General de Salud.

La experta independiente, en el Comité desde el 9 de noviembre de 2020, dijo que le preocupa que por ignorancia o motivos políticos se pierda el sentido de urgencia de la AVGM, convirtiéndolo en un mecanismo burocrático, enredado, que no aminora las violencias contra las mujeres.

“La AVGM se politizó. Todo el mundo te dice que es culpa del otro, los tramos de responsabilidad no están claros, que si el policía hizo o no hizo, el fiscal dice que la detención no se hizo bien, pero luego el juez critica que la carpeta le llegó incompleta. La culpa no es solo entre Federación, estados y municipios, sino entre cada tramo de responsabilidad. Y desde que se hizo la reforma del nuevo sistema no se ve como una continuidad de responsabilidades, sino cortes: hasta aquí me toca y me lavo las manos, cuando debe ser un continuo”, comentó.

Bonifaz Alfonzo criticó que no hay un proceso interdisciplinario para desencadenar una política integral. Dijo que hace poco terminó un estudio de violencia contra las mujeres, y ahí encontró cómo ha subido en México, principalmente desde 2007, ligada al narcotráfico.

Halló además que la violencia de género subió en el espacio público. Admitió que las políticas enfocadas al ámbito doméstico ya dieron algún resultado, aunque falta ver cómo la pandemia afectó. En su análisis encontró que la violencia se da contra mujeres jóvenes, de entre 20 y 25 años, lo que muestra relación con la violencia sexual, pero empieza entre los nueve y 10 años.

Comentó que como éste hay muchos estudios y diagnósticos, pero las acciones concretas no se ven reflejadas.

Otro error de la AVGM es que no tuvo carácter preventivo, que era lo ideal, y se ha trabajado mucho en intentar homogeneizar un país que es muy diferente.

“Si tú miras las recomendaciones de las AVGM, todas son igualitas, es como si tuvieran un molde”; al no profundizar sobre las diferencias regionales, culturales, no se analizan situaciones precisas. Ello tendió una cortina de humo, por una parte, y por la otra hace inoperantes las acciones. No se trata de poner límites —como la iniciativa ahora en el Senado de reducir a tres meses los resultados—, sino de cambiar la estrategia.

Reconoció que con esta administración podría avanzarse, pero lo cree difícil. Por su experiencia profesional, ligada a la política e incorporada a su nueva responsabilidad, dijo que aun cuando ahí, en el Comité, no pude hablar de México, sí consideró que el gobierno de la Cuatroté tendría que actuar. “Es ahora o nunca”, afirmó cuando se le preguntó por las políticas de igualdad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.