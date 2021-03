Muertes indirectas revelan gravedad de pandemia: Alejandro Macías

El exceso de mortalidad acumulado en el último año expresa no sólo lo “grave” y lo “letal” que ha sido para México la pandemia de Covid-19 en cuanto a defunciones confirmadas por el virus. Refleja además a aquellos que murieron por coronavirus pero por falta de pruebas no pudieron ser confirmados, así como las “muertes indirectas” de pacientes con enfermedades crónicas que el sistema de salud no pudo atender al centrar todos sus esfuerzos en el combate a la pandemia.

Alejandro Macías, excomisionado contra la epidemia de influenza en 2019, dijo a El Sol de México que “la pandemia resultó ser más perjudicial de lo que se pudo haber imaginado en el principio”.

Consultado respecto al más reciente informe de exceso de mortalidad, el infectólogo y exfuncionario de la Secretaría de Salud afirmó que éste “no es sólo la mortalidad ocasionada de manera directa por el impacto de Covid-19, hay también lo que se llama las muertes indirectas, son las personas que murieron, no por el virus, sino por las consecuencias asociadas en la comunidad”.

Citó que esos decesos ocurrieron debido a que los servicios médicos estaban ocupados y si una persona tenía una enfermedad crónica no pudo ser atendida.

“El exceso de mortalidad incluye tanto a los pacientes diagnosticados, detectados por el sistema de vigilancia de enfermedades respiratorias, como los pacientes que también murieron por Covid que no estaban diagnosticados y los pacientes que tenían otros problemas que no eran Covid y están asociados por la pandemia”.

El informe “Exceso de mortalidad por todas las causas, durante la emergencia por Covid-19, México, 2020-2021”, que actualizó la Secretaría de Salud, señala que al 15 de marzo de 2021 se esperaban 846 mil 499 defunciones por distintas causas, sin embargo, los decesos observados alcanzaron un millón 263 mil 501. Significa que en México hubo 417 mil 002 muertes más de lo que en tiempos sin pandemia se podrían haber esperado.

Ayer por la noche, Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, explicó que de estas 417 mil muertes extras en el último año se estima que 294 mil 287 corresponden a personas que fallecieron por Covid-19 en México, lo que incluye a los confirmados con prueba y a los no diagnosticados. Mientras que otras 122 mil 715 personas perdieron la vida porque dejaron de atender sus enfermedades durante la pandemia.

“Las personas no se acercaron a los servicios, tenían miedo de acercarse a hospitales, a los lugares de atención a Covid para evitar los contagios, quizá alimentado por la desinformación y los escenarios de incertidumbre. No es descabellado que las personas dejaran de buscar la atención”, dijo el funcionario.