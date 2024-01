López Obrador niega muerte de más de 166 mil mexicanos por violencia: "tengo otros datos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que en su gobierno hayan fallecido más de 166 mil mexicanos por la violencia que hay en México y aseguró que “tiene otros datos”.

Durante su mañanera, el mandatario fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos por los 166 mil asesinatos dolosos que registran las fiscalías en el país, los 4 mil 892 feminicidios y 43 periodistas masacrados.

Ante las cifras reveladas, el presidente señaló que no compartía el punto de vista del periodista y que el tenía otros datos.

México EU recomienda a sus ciudadanos no viajar a Taxco por la inseguridad

"Respeto mucho tu punto de vista, pero no lo comparto, tengo una visión distinta y tengo otros datos", dijo.

Enseguida, presentó una gráfica de los homicidios dolorosos registrados en los últimos sexenios, la cual muestra que con su antecesor Felipe Calderón hubo 121 mil 683 asesinatos y con Enrique Peña Nieto creció a 124 mil 478. Sin embargo, esa gráfica muestra que con su gobierno totalizan 166 mil 193 asesinatos dolosos.

López Obrador recalcó que ha logrado disminuir en 20% los homicidios dolosos y subrayó que no va a cambiar su estrategia de seguridad, porque sigue atendiendo las causas de la violencia.

De igual forma, negó que la alta cifra de asesinatos se trate de una tragedia y sostuvo que por consumo de fentanilo en Esrados Unidos mueren 100 mil jóvenes al año y esa sí es una tragedia.

Incluso, sostuvo que México sí es un país pacífico y que la violencia está ubicada en lugares muy específicos, como Guanajuato, "donde gobierna desde hace 30 años el conservadurismo, a quienes defienden muchos que están en contra de nosotros".

Finalmente, AMLO negó que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo, toda vez que registra 43 comunicadores asesinados.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"No, yo diría que es más peligroso Estados Unidos. Nosotros, esto, si continuamos con la misma política lo vamos a resolver, me canso ganso, si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, salarios justos, se va resolver, me preocupa lo de Estados Unidos, eso tiene que ver por una descomposición social, México es potencia cultural", concluyó.