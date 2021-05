Hay 147 mil casos de posible Covid-19 en México

La Secretaría de Salud informó que en México existen 147 mil 835 personas que presentan síntomas asociados a Covid-19 y que no han tenido un diagnóstico debido a que no se les aplicó una prueba, no se les entregaron los resultados o se encuentran bajo análisis por rezago y se les clasificó en calidad de “sospechosos”.

Se trata de un grupo seis veces más grande que las 24 mil 739 personas reconocidas como confirmadas con el virus activo y que son portadoras de la enfermedad de la epidemia en nuestro país.

Según el más reciente reporte de la Secretaría, esa cantidad de personas con los síntomas de Covid-19 se distribuyen en todo el país. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca, cansancio, molestias y dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Mientras que los síntomas graves son dificultad para respirar o sensación de falta de aire, dolor o presión en el pecho e incapacidad para hablar o moverse, entre otros.

Del total de casos “sospechosos”, la Ciudad de México es la que acumula la mayor cantidad de personas que esperan los resultados de una prueba para detectar el virus de SARS CoV2, al sumar a 75 mil 455 pacientes, seguido del estado de México con 71 mil 740, que es la zona en donde se ha concentrado la epidemia por la misma densidad poblacional.

Pero de ahí las entidades más afectadas con rezago en las pruebas o mal levantamiento del hisopado nasofaríngeo se registra en Chiapas con 36 mil 903 pruebas no confirmadas o a las que no les practicaron una prueba, Baja California con 33 mil 801 pruebas sin resultados, Jalisco con 20 mil 838 y Nuevo León con 17 mil 996 pendientes de confirmación.

En el 17 Informe Epidemiológico de la Situación de Covid-19, de la dirección de Información Epidemiológica, con corte de recopilación de datos al 26 de abril se informa que el número total de personas que han sido clasificadas como sospechosas a lo largo de más de un año de la epidemia son 432 mil 267 y de ellas 147 mil 835 con las que han sido reportadas en las últimas dos semanas.

Para la dependencia y el sistema de salud en nuestro país las personas “sospechosas” de la enfermedad de Covid-19 son las que cumplen con la definición de caso, pero no se les tomó una muestra acorde a lineamientos de muestreo del sistema de vigilancia en las unidades médicas. También incluye a aquellos a quienes se les tomó una muestra, pero sin posibilidad de emitir un resultado, debido a que la muestra se tomó mal, en su traslado se perdió la evidencia o la prueba fue contaminada.

También entran en la clasificación las personas que se encuentran bajo estudio, es decir, sospechosos con muestra.

En la distribución por edad quienes contrajeron el virus y quedaron en espera de ese diagnóstico fueron las mujeres y hombres de 25 a 29 años de edad, al sumar a 53 mil 631 pacientes, seguido del grupo 30 a 34 años de edad con 51 mil 775.

De 25 a 34 años de edad acumulan uno de cada cuatro casos registrados en el país.

Más de 90 por ciento de esos casos en los que presentaron síntomas asociados fueron personas que no requirieron hospitalización, que su tratamiento fue ambulatorio, es decir, asistieron al médico y regresaron a su domicilio a seguir su tratamiento, pero que fueron actores centrales para seguir la propagación del virus en sus domicilios, con familiares o cercanos.

La característica es que los jóvenes fueron los que pudieron sobrellevar la enfermedad en sus domicilios, con tratamiento ambulatorio.

La Secretaría de Salud registra en su base de datos que en el grupo de 25 a 29 años de edad 51 mil 571 jóvenes tuvieron un tratamiento ambulatorio, mientras que sólo dos mil 060 tuvieron que ser hospitalizados al complicarse su situación.

En contraste 21 mil 630 personas de 55 a 59 años de edad pudieron regresar a casa a seguir su tratamiento contra Covid-19 y otros cinco mil 968 requirieron de la hospitalización, es decir, una incidencia tres veces mayor que los jóvenes.

Hasta el 26 de abril el crecimiento de la epidemia por SARSCoV-2 con personas que sí recibieron un resultado de laboratorio en una prueba por PCR registraba un millón 657 mil 623 casos, es decir, seis mil 477 casos más que la semana previa, que es un aumento de 0.39 por ciento.

A diferencia de la semana previa que eran dos, ahora hay cuatro entidades que registran el mayor número de casos activos y cuyo inicio de síntomas corresponde a los últimos 14 días.

Se trata de la Ciudad de México la cual continúa, desde el inicio de esta epidemia en el país, como la entidad con mayor número de casos activos y el Estado de México, seguida de Chihuahua y Tabasco.