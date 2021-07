Guardia Nacional tendrá presupuesto adicional de 50 mil mdp en 2023: AMLO

Xalapa, Ver.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, adelantó que para el año 2023 la Guardia Nacional va a disponer de 50 mil millones de pesos adicionales, con el fin de que continúe el proyecto para su instalación en todo el territorio nacional.

Asimismo, precisó que también existirán salarios justos, prestaciones e instalaciones adecuadas. Aunado a ello, prometió que se construirán unidades habitacionales para las familias de los elementos.

"Esta corporación contará con todo el profesionalismo y todos los elementos, habrá salarios justos, prestaciones e instalaciones requeridas, tanto para que permanezcan los elementos en sus labores de vigilancia como para que puedan realizar sus funciones en otros espacios, también decidimos construir unidades habitacionales para las familias de mis elementos", expresó.

El mandatario también anunció que enviará un proyecto a la Cámara de Diputados, con el fin de que antes de concluir su administración la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Refirió que se continuará con el plan de consolidar a la Guardia Nacional, la cual se creó hace dos años a partir de la reforma a la Constitución y con el objetivo de salvaguardar a los mexicanos.

"Tenemos que seguir defendiendo la soberanía y no permitir que se vulnere, que se dañe la seguridad, no se permitía que las instituciones colaboraran como ahora se hace porque había el argumento de que no se podía militarizar al país", dijo.

Manifestó que se debe contar con el apoyo para la Secretarías de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional, instituciones que cuentan con disciplina, en las que hay profesionalismo y su ayuda es una garantía para que haya paz, tranquilidad y se proteja a los mexicanos.

Argumentó que el 75 por ciento de la población apoya a la Guardia Nacional y, según el INEGI, se pide que los elementos de seguridad estén presentes en varios puntos del país.

Al respecto, dijo que en el país se cuenta con 100 mil elementos, en su gran mayoría operativos, lo cual es significativo porque la antigua Policía Federal en su momento llegó a tener únicamente 40 mil elementos.

"Si comparamos la existencia de la Policía Federal, ellos no llegaron a tener cuarteles, los operativos los llevaron a cabo y los elementos se hospedaban en hoteles o en campamentos al aire libre", expuso.

Destacó que en el país están terminados 180 cuarteles, pero se tiene la meta de contar con 266 antes de que concluya la administración.

Puntualizó que su propuesta de reforma a la Constitución será para que a finales del sexenio la corporación quedé adscrita a una Secretaría que cuente con disciplina y profesionalismo, además, de evitar que se "eche a perder" como, dijo, sucedió con la Policía Federal.

"La Policía Federal primero estaba en una Secretaría y luego en la Secretaría de Gobernación y se echó a perder, con esto garantizamos que se mantenga con apego a principios, ideales y sea incorruptible y se pueda proyectar a través de los años, sólo convirtiéndola en una rama de la Sedena", agregó.