Garantiza el INE proteger datos personales

El Instituto Nacional Electoral (INE) garantizó a la ciudadanía el completo resguardo de sus datos personales y agradeció la confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales, ya que al contar con un padrón electoral se ha impulsado la colaboración institucional para la identificación de personas, como en casos de desaparición o fallecimiento.

A través de un video difundido en redes sociales, el consejero presidente, Lorenzo Córdova Vianello observó que actualmente se cuenta con más de 90 millones de mexicanos registrados ante el INE, lo cual dijo, equivale a una cobertura de 99 por ciento de la población adulta del país, y con la cual se identifica a usuarios de la banca, de los contribuyentes, personas que realizan tramites notariales, así como facilita la identificación de cadáveres o personas desaparecidas.

Este posicionamiento se da unos días después de que el mismo Córdova Vianello se reuniera con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, donde la funcionaria federal le solicitó de manera formal los datos biométricos que tiene el INE en custodia, esto para comenzar con el Registro Nacional de Población (Renapo).

En el video, Córdova explica que estos datos no le perecen al INE ni a ninguna otra institución, son datos de las y los ciudadanos que han confiado a sus autoridades electorales y que están protegidos por la Constitución y la Ley General Protección de Datos Personales.

En este marco, refrendó que esta autoridad electoral ha manifestado su intención de colaborar con Segob, tanto como para garantizar el derecho a la identidad como para construir un registro confiable de los menores de 18 años.

“Esto siempre y cuando no implique la transferencia de los datos que tú nos has confiado, porque nosotros no podemos disponer de ellos. No son nuestros, son tuyos”, enfatizó Lorenzo Córdova al afirmar que la protección de datos personales es y seguirá siendo una prioridad para el INE.